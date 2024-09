Ángel Cristo aparca el papel de “hijo malo” para ejercer de “padre modelo”

Ángel Cristo estuvo en la cresta de la ola a principios de año cuando decidió poner en jaque a su madre, Bárbara Rey. Aquí comenzó su ascenso mediático, que le abrió las puertas de la aventura en Honduras, convirtiéndose en la estrella de la edición de ‘Supervivientes’, aunque sofocada a golpe de polémica. Regresó a España muy seguro de sí mismo, de lo que debía hacer y de que tenía que tomar las riendas de su vida. Esto pasaba por poner contra las cuerdas no solo a sus compañeros de isla, sino de nuevo a su madre, ahora con la venta de sus fotos privadas junto al Rey Juan Carlos en su domicilio de Boadilla del Monte. Con este gesto, el planeta entero ha vuelto la mirada hacia él, además de los protagonistas que se muestran en las fotos que son ya historia de España, historia de un chantaje. O tres. Ángel vuelve a estar en boca de todos, a ser señalado tras su paso por el plató de ‘De viernes’. Y es que hay quien apoya su cruzada para que se separa la verdad y quien condena que le haga eso a su propia madre. Sea como fuere, no deja indiferente a nadie, como así ha demostrado ahora que, detrás de las cámaras, vuelve a robarse el foco y las miradas.

Ángel Cristo De viernes

Ahora que podría enfrentarse a un largo proceso judicial que determiné su ingreso en prisión, él continua con su rutina como si tal cosa más allá de los platós. No le perturba la fama, tampoco los líos judiciales o saberse en pie de guerra con su familia. Él dice llevar la razón, decir la verdad y, con eso, quiere llegar hasta el final. Mientras su madre se refugia en su casa de Marbella y Sofía Cristo lidia con la polémica desde el plató de ‘Espejo Público’ y conversaciones con sus abogadas, él permanece ajeno al revuelo que ha generado. Al menos así se desprende al conocer sus últimos pasos, que le han llevado al colegio de su hija de seis años para celebrar el ‘Día de las familias’, como así ha desvelado ‘Vanitatis’.

Un encuentro entre los padres de los pequeños de la casa, que tiene lugar en el propio centro, en un pabellón deportivo, para estrechar lazos y generar un buen ambiente en la comunidad. Un día en el que profesores, padres y alumnos asisten a una eucaristía para dar inicio a la jornada, para después dar buena cuenta de las sorpresas que se habían organizado para la ocasión. Y es que no podía faltar buena comida, algo de beber y mucha diversión, asegurada para los niños con atracciones hinchables y para los mayores con sus propios juegos y torneos, como el de mus. Una tradición para el colegio, los alumnos y sus familias en el que, sin embargo, nunca antes se había visto a Ángel Cristo.

Ángel Cristo y Bárbara Rey en una imagen de archivo Gtres

Si ha ido años anteriores no se le recuerda. Al menos no las fuentes presenciales consultadas por el citado medio, que asegura que es la primera vez que se suma a este tipo de actividad escolar. También cabe la posibilidad de que ahora lleva el foco sobre él, que su renovada popularidad y el entuerto tan mayúsculo en el que se ha visto envuelto le hacen ser especialmente llamativo. Todas las miradas se giran cuando se cruzan con él, no tanto por la seguridad que transmite, sino por la controversia que le sigue los pasos. Aun así, hubo quien le ayudó a integrarse en el grupo de padres y charló con él, invitándole a hablar y sentirse cómodo. Lo consiguió, pues dicen que habló de su vida e incluso se quejó de lo tarde que terminan los programas en los que emplaza sus entrevistas. Además se hizo fotos con quien se lo pedía, encantado de complacer a los que ya son sus fans, después de convertirse en estrella por decisión propia, aunque su fama pueda resultarle peligrosa cuando se traduzca en los tribunales en posibles condenas.