Bárbara Rey reconoce el gran error que cometió con los audios del Rey Juan Carlos

Ángel Cristo prometía guerra a su madre y se la está dando. Bárbara Reyestá tratando por todos los medios frenar el avance de su hijo, que no encuentra fronteras tras haber cumplido sus amenazas. Primero lo hizo con la venta de unas fotografías de la vedette con el Rey Juan Carlos en su chalé de Boadilla del Monte. Ella promete hacer justicia y se ha armado de argumentos con sus abogadas para sentar a su hijo frente a un juez. Sin embargo, los agravios no terminan y ahora se suma la filtración de las grabaciones en ‘OK Diario’ de las conversaciones entre la artista y el Emérito, tratando temas delicados. Se habla mucho de la familia, de los hijos, de la Reina Sofía, hay referencias cariñosas entre ambos, pero también asuntos de Estado que están levantando ampollas. Un revuelo por muchas circunstancias distintas y preguntas difíciles de responder por parte de la protagonista que le hace estar al límite. De ahí primero el ataque de ansiedad que le ha azotado y que hizo a su hija Sofía llamar a los servicios de emergenciacreyendo que su madre estaba sufriendo un infarto. Pero se ha repuesto y ha roto su silencio al fin.

Bárbara Rey Gtres

Bárbara Rey ha mantenido estos días que no tenía nada que decir sobre las fotografías, los audios y demás pruebas que ha mostrado su hijo al mundo. Tan solo habla de su futura batalla judicial y subraya que “Ángel Cristo no es el autor de esas fotografías”. Pero ahora sí que ha hablado. Primero muy enfadada, cargando duramente contra la prensa a la que siempre usa para lanzar sus pullas y advertencias contra su hijo. Al grito de “acosadores, no tenéis vergüenza” ha llegado a casa de su hija Sofía. Venía seguida de más prensa, muy cabreada: “He dicho que os quitéis de en medio”, se abría paso entre los allí congregados, a la vez que se quejaba de su presencia: “No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia lo que estáis haciendo”. Pero después se mostró más cordial y dispuesta a aclarar las grabaciones de las que todos hablan, confesándose con Gema López para el programa ‘Espejo Público’.

“Este audio me lo grabaron sin que yo lo supiera, un día en el que estaba súper enfadada. Me habían cortado las ruedas del coche, se me rompió la correa de la dirección del Mercedes y por poco me estrello. La verdad es que arremeto contra él, pero todo esto fue obra de los servicios secretos”, señalaba Bárbara Rey, que reconoce que cometió un error con el Rey Juan Carlos en todo este asunto. “Ahora, pasados los años, no reaccionaría así contra él, pero al margen de eso, me da igual. Siempre he reconocido que tenía grabaciones, pero esta en particular me la grabaron a mí, y ahora mucha gente se está aprovechando y ganando dinero a costa de esto. No voy a escucharla completa porque ni me interesa. En ese momento estaba más enfadada que una mona y muy nerviosa, porque sentía que me querían quitar de en medio, nada más”, se excusa ahora de lo que dijo en 1997, cuando están fechados los audios.

Bárbara Rey no encuentra la forma de que su hijo recapacite y deje de remover en el pasado, pues las consecuencias judiciales para él podrían ser nefastas. Se enfrenta a una posible condena a prisión, algo que pide su madre y reclama con especial fervor su hermana al desearle que “se pudra en la cárcel”. Van a por todas. Están muy enfadadas, pues conocían perfectamente de la existencia de todo el contenido, pero no esperaban que pudiese ver la luz. Durante años se ha jugado con esa posibilidad, se ha hablado hasta la saciedad de su contenido y la vedette ha rozado el límite que ahora su hijo ha traspasado, sumándose ahora la filtración de unas conversaciones comprometedoras. El escándalo es mayúsculo y desde distintos frentes se piden explicaciones, mientras que ella trata de silenciar a Ángel Cristo, apaciguar las aguas y tumbar la controversia a golpe de demanda.