Ángel Cristo: “Bárbara Rey hizo dos chantajes al Rey con éxito y uno frustrado”

Ángel Cristo está muy convencido de lo que dice. Lleva repitiendo la misma versión desde que decidiese dar jaque a su madre, Bárbara Rey. Denunció una infancia repleta de abusos, violencia, drogas y “situaciones que no me pertenecían”, como ser el autor de las fotografías del Rey Juan Carlos con la vedette. Unas instantáneas tomadas en 1994 y que fueron utilizadas para “asegurarse una vida”, en palabras del hijo oídas supuestamente a su madre. Ella niega que su hijo fuese quien apretase el gatillo de la cámara, pero él es contundente: “No pienso permitir que sigan diciendo que yo miento. Son fotos que hice yo, por lo tanto, son mías, y se hicieron en mi casa”, sentencia, para matizar al instante “por encargo de mi madre”. Pero hay más, también hay grabaciones que también dice haber realizado bajo su mandato. Todo ello puesto a la audiencia, como pruebas no solo de que su madre miente, sino de que todo este material se utilizó para sacar 600 millones de pesetas al Rey. Todo registrado en un libro que se ha llevado a 'De viernes'.

Con un dossier en su mano con el título ‘Historia de un chantaje’, Ángel Cristo, de riguroso luto, asegura que contiene información de todas las fotografías, las grabaciones y las conversaciones telefónicas de Bárbara Rey y a quien llamaban “el Señor Sumer”. Pero también registro del dinero que provenía de los chantajes, en plural: “Está todo escrito”. Pero como él asegura que fue autor de dicho material, ha relatado con todo lujo de detalles cómo se realizaron las fotografías, cómo ensayó con su vecina Jenny Jada, cómo aprendió a tratar el material, a utilizar las herramientas. “Les hice las fotos en el poche, haciendo una paella, besándose. Cuando terminé de hacerlas me daba miedo que me pasase algo, sentía un nudo en el estómago. Mi madre estaba pendiente en todo momento de mí. Al igual que ocurría en las grabaciones, que parecía que estaba entrevistándola. Tengo la suerte de estar aquí, de seguir vivo. Debería haber un número para los niños maltratados. He sufrido muchos problemas psicológicos y he sentido mucho miedo”.

Explicado ya el motivo por el que ha querido cobrarse la “venganza con mi madre” ha entrado en materia a detallar cómo se llevaron a cabo los chantajes: “Hizo dos chantajes con éxito y uno frustrado". El primero salió a pedir de boca y por él la actriz se embolsaría, según su hijo, “entre 25 y 30 millones de pesetas”. Pero el dinero se agota y las necesidades se acumulan, más viendo que resulta sencillo conseguirlo moviendo los hilos necesarios: “A partir de ese momento empezó a entrar dinero en casa. Mi madre tenía un vestidor y detrás de los vestidos de piel había una cajonera. Detrás de ella había una zona para colgar abrigos largos. Ahí mi madre solía guardar el dinero y las copias que me encargaba. Había billetes, de 10.000, de 5.000…”. Todo en una bolsa de deporte que le ayudaba a pagar los gastos diarios del hogar, como así les decía a sus hijos: “La primera tanda dura muy poco porque había muchas deudas que pagar. Mi madre cambia un BMW por un Mercedes”.