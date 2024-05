Belén Esteban deja clara su postura con Terelu Campos: “Yo no le abriría la puerta”

Belén Esteban ha empezado un nuevo camino muy prometedor en su trayectoria profesional, donde ha vuelto a colaborar con antiguos amigos y se ha despedido de otros. Este martes ha ofrecido una entrevista en 'Late Xou', el programa de entrevistas de Marc Giró que presenta en La 2 de TVE. Lo cierto es que no han sido pocos los temas a tratar, desde su relación con Terelu Campos, que en estos momentos se encuentra “desaparecida” por un nuevo revés de salud, hasta todos los entresijos de su nueva aventura televisiva.

La Patrona no puede estar más entusiasmada con este regreso que tanto éxito ha cosechado: “Por la mañana siempre llamo a María Patiño y por la noche a Víctor para saber cómo le ha ido el día. Nos contamos la vida que hemos vivido durante el rato que no hemos estado juntos”, desvelaba sobre cómo están viviendo todos los colaboradores de este nuevo formato su llegada a las plataformas de stream y, dentro de muy poco a la televisión. Entre los nombres de sus compañeros ha resonado la ausencia de Terelu Campos, quien no se le ha visto ni se la ha anunciado en este proyecto. “No se la espera, no te voy a engañar”, arrancaba su respuesta Belén antes de añadir que “yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar”, decía dejando claro que respeta las decisiones y las perspectivas profesionales que un compañero pueda tener, aunque eso la distancie de con quien tantos años ha trabajado a nivel profesional. Sin embargo, no ha podido evitar soltar un pequeño dardo a la hermana de Carmen Borrego, a la que da a entender que solo le interesa tener su espacio en la pequeña pantalla: “A lo mejor ahora que estamos en canal Ten se anima”, espetaba.

En lo relativo a su día a día, la de Paracuellos ha visto alterada toda su rutina debido a un revés de salud: “Me han detectado la bacteria del Helicobacter, que es algo que tenemos el 70% de la población, y hay que hacerse las pruebas. Yo me di cuenta porque se me inflamaba la tripa al comer y me han tenido que dar un tratamiento”. La situación no parece irreversible, ya que como daba a conocer: “En 10 días me tengo que tomar 120 pastillas. Me tengo que repetir la prueba a ver si ya no lo tengo”, un nuevo modo de vida en el que ha tenido que esforzarse por cuidar su alimentación y aumentar su actividad física. “No voy al gimnasio, pero ando. Voy con mi amiga Paloma y nos paramos muchas veces porque conocemos a mucha gente. Además, luego paramos a tomar algo”, decía a Marc en esta tan esperada entrevista que ha estado días promocionando en redes sociales.