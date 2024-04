La helicobacter es la culpable del inusitado adelgazamiento de Belén Esteban

Ha perdido siete kilos en un corto espacio de tiempo. Por un lado, a Belén Esteban le viene bien perder peso, pero, por otro, hay que aclarar el porqué de dicho adelgazamiento tan rápido. Resulta, y nos lo cuenta ella misma, que “me han encontrado una bacteria en el estómago, un caso muy común que puede causar una inflamación en el estómago. La descubrieron en un reconocimiento médico y lo han pillado a tiempo. He adelgazado casi siete kilos y me gustaría perder tres más para quedarme en los sesenta y dos. La bacteria está controlada… y me voy a quedar hecha un pibón”.

Belén Esteban Mediaset

Ahora, la tertuliana afronta con total optimismo su regreso a la tele con un programa secuela del “Sálvame”, que podrá verse en streaming a partir del 15 de mayo, y en el que se reencontrará con antiguos compañeros, como Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García Cortés, Lydia Lozano y Víctor Sandoval.

Gracias a Dios, como Belén desvela, pillaron el problema bacteriológico en sus inicios, porque la helicobacter, que es como se denomina a dicha bacteria, podría derivar en úlceras estomacales yen el peor de los casos en un cáncer de estómago. Sus médicos le han recetado probióticos, que son microorganismos vivos (como bacterias y levaduras) que al consumirlos proporcionan beneficios para la salud. Se encuentran naturalmente presentes en algunos alimentos fermentados, como los yogures, el kéfir o la kombucha, agregados a algunos productos alimenticios y disponibles como suplementos dietéticos.