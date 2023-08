Belén Esteban, la "Patrona sabrosona" que se autocalifica como "bombón"

La ex princesa del pueblo exhibe su físico curvy con orgullo y se autocalifica como “bombón”, presumiendo de su belleza natural de hace veinte años, y lanzando frases de ánimo en sus redes sociales, contestando a los internautas que la critican por su exceso de kilos: “la verdad es que era un bombón, y lo sigo siendo, pero más gordita y sabrosona, aquí está La Patrona”.

Belén Esteban sube a su Instagram las fotos de sus lujosas vacaciones en el Caribe, incluyendo sus imágenes en bañador, demostrando que vive momentos de gran felicidad al lado de su marido Miguel y su hija Andrea.

Belén Esteban Instagram

Lo de La Patrona es el apodo elegido por la ex de Jesulin de Ubrique en su participación en el reallity que protagoniza en Netflix y que veremos en unos meses en España. La de Sam Blas confiesa que “he disfrutado muchísimo grabando ese programa en América, seguro que va a gustar a toda la audiencia.”

Pero esa alegría se transforma en tristeza cuando contempla, desilusionada y decepcionada, que su negocio alimentario no funciona como a ella le gustaría. “Sabores de la Esteban”, tal y como hemos publicado en La Razón, ha sufrido una caída del noventa y cuatro por ciento en sus ingresos. Una situación que ella no esperaba, y es que de unos beneficios en el 2021 de ciento sesenta y dos mil euros, ha bajado a los nueve mil quinientos el año pasado. El gazpacho y las patatas fritas ya no se venden como antes. Un fracaso total que necesita de una campaña de revitalización si no quiere desaparecer del mercado, a pesar de la autoestima y buenos deseos de su patrona.