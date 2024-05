Belén Rueda habla como nunca sobre el fallecimiento de su segunda hija: “No es natural”

Belén Rueda es una de las actrices con mayor presencia en nuestro país. Actualmente se encuentra promocionando su nueva película “Caída libre”, por lo que el pasado lunes acudió al programa de “El Hormiguero”. Durante su colaboración detalló algunos rasgos de su personalidad, así como anécdotas sobre sus dotes como conductora. Sin embargo, el momento más tenso ha tenido lugar este martes, cuando ha asistido al podcast de Vicky Martín Berrocal, donde se ha abierto como nunca al momento más trágico de su vida y por el que tuvo que ir a terapia: la muerte de su segunda hija con tan solo 11 meses.

La actriz de “Mar adentro”, película por la que consiguió el Goya a “Actriz revelación”, mantuvo una relación con el productor Daniel Écija, con el que tuvo tres hijas: Belén, María y Lucía. A pesar de que su relación terminó hace más de 20 años, la expareja sigue teniendo muy buena relación e incluso han participado juntos en algún que otro proyecto profesional. Sin embargo, lo que más marcó su relación, y sus vidas, fue el fallecimiento de su segunda hija, María. “Al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido, tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar. Tienes mucha rabia contra el mundo, piensas en que es injusto porque no es natural”, arranca en el podcast de la diseñadora. A pesar del enfado y de la frustración que sintió la actriz, esto no fue lo peor que supuso la perdida: “Mi hija Belén, que en ese momento tenía 3 años, pensaba que no se enteraba, pero sí se enteraba”. También ha expresado la dificultad a la hora de contarle la situación a su hija, debido a su tierna edad: “Nunca volverá no les sirve porque al día siguiente te van a preguntar que dónde está. Te das cuenta más profundamente de la injusticia de que pase algo así porque no preguntan igual si es un abuelo que ya ha cumplido su vida. Piensan que les va a pasar a ellos también y tienen ansiedad de que les abandones”, seguía narrando.

Fue una parte del duelo tremendamente difícil de sobrellevar, pero finalmente fue capaz gracias al apoyo de su familia y gracias a que en ellos descubrió más “razones para seguir viviendo(...) En ese momento pones el foco en que tu otra hija te necesita. Ahora, el duelo hay que pasarlo, y la única manera es hablándolo”.

Lo cierto es que la actriz consiguió superar esta situación tras mucho trabajo y esfuerzo. Reconocía a Vicky Martín que necesitó ayuda, no solo de su familia, sino la de un profesional: “Sí necesité terapia, no fui cuando faltó (María), pero al poco tiempo falleció mi padre y dije, demasiado, la vida se va contigo”, desvelaba.