Bertín y la paternidad (accidental)

Bertín Osborne va a ser padre de penalti. 68 años tiene. A esa edad, las broncas por inconsciente ya no te las echan tus padres, te las echan tus hijas mientras sujetan en sus brazos a tus nietos. Y tú, me imagino, no tendrás más remedio que agachar la cabeza y asentir, y decir que lo sientes mucho y que no volverá a pasar. Y luego preguntas si el domingo coméis todos juntos o tienen planes. Es lo que tiene cometer errores de adolescente a provecta edad. Que queda raro. Como encontrarte a tu abuelo en el desayuno haciendo luchas con las galletas de dinosaurios, pero peor.

La madre de la criatura es una empresaria de 32 años, con la que vivió un romance crepuscular tras su separación de Fabiola Martínez y con la que ya no mantiene relación sentimental. Con la empresaria. Con Fabiola tampoco. Pero como Bertín es un caballero, uno sin muchos conocimientos sobre métodos anticonceptivos pero caballero al fin y al cabo, se va a responsabilizar del bebé y palante. Que en peores plazas hemos toreado, Bertín. Eso y que ser padre senil está mejor visto que se madre. Ahí tenemos (teníamos) a Papuchi o a Robert de Niro, con hijos que parecen nietos, y nada. Y luego llega Ana Obregón y se arma la de las Navas de Tolosa (que si está gagá, que si qué inhumana).

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Que hay matices, sin duda: Maternidad subrogada, fallecimiento del hijo, legislación en España. Pero no deja de ser una señora mayor que es madre como Bertín va a ser padre. En lo que no ha estado muy fino el cantante, compositor, presentador, empresario, caballista, truhán y señor es al decir que había sido un accidente, que no era un hijo, este sexto, ni esperado ni deseado. Hombre, Bertín, que el chiquillo va a poder tirar de hemeroteca y no le va a hacer mucha gracia leer eso. También es verdad que para entonces igual no tiene ya a quién pedirle cuentas (no es esto una maldición gitana, es simple probabilidad y la probabilidad es muy puta) y de esa te libras. Pero yo creo que, una vez metida la pata (la pata o lo que sea que se meta, tú ya me entiendes, Bertín) uno tiene que, no solo ser un caballero sino, además, parecerlo. Bertirrinín nacerá a principios de 2024. Y a mí ahora lo único que me apetece, más ya que ir al Baile de la Rosa con Isabel Pantoja, es pasar la Nochebuena con la familia Osborne. Y no saber quién es hijo, nieto, primo, sobrino, padre o abuelo. Y que, además, me dé igual.