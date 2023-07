Gabriela Guillén cuenta cómo reaccionó Bertín Osborne cuando le comunicó su embarazo

El primero en dar un paso al frente y pronunciarse sobre su nueva paternidad fue el propio Bertín Osborne. En primer lugar, a través de la periodista Beatriz Cortázar, y después en el programa de Antena 3 “Y ahora, Sonsoles”. Después, fue su hija Eugenia quien rompió su silencio para apoyar públicamente a su padre, y ahora ha llegado el turno de la principal protagonista, Gabriela Guillén. La modelo ha concedido su primera entrevista -de forma gratuita- a “Así es la vida”, y ha explicado cómo le dijo al empresario que esperaba un hijo suyo.

La modelo se sometió a un test de embarazo acompañada de su amigas. “Cuando vi que era positivo, no me lo creía, me quedé en shock. Mis amigas me dijeron: ‘¿Se lo vas a decir?’, e inmediatamente después llamé a Bertín. Él empezó a contarme sus cosas, y le dije: ‘Gordo, para, que estoy embarazada’”, comienza recordando Gabriela Guillén, que no puede recordar lo que le dijo Osborne después. “Es que ahora ni me acuerdo, estaba tan en shock… Pero nada, me dijo que me tranquilizara y me calmara, y después vino a Madrid para hablar conmigo”, añade.

Durante la conversación que tuvieron sobre el embarazo, Osborne le comentó: “Mira, tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo, y yo te voy a apoyar decidas lo que decidas”.

Sobre las primeras declaraciones de Bertín Osborne, que dijo que el embarazo había sido “un accidente” y manifestó que el bebé “no es deseado”, Guillén reconoce que le molestaron y enfadaron, pero quita hierro al asunto y se muestra empática con el padre de su futuro hijo: “Ha sido muy duro… En su caso, él ya tiene la edad que tiene, al fin y al cabo yo tengo 36, entonces entiendo que él quería estar tranquilo con sus perros y sus fincas, entiendo perfectamente las reacciones y no le juzgo”, asegura.