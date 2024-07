Bibiana Fernández se posiciona en contra de su amigo Miguel Bosé tras su última polémica

Miguel Bosé ha estado este fin de semana en el ojo del huracán. El cantante asistió este sábado como invitado especial a un congreso de terapias alternativas en Mallorca en el que Josep Pàmies, un de sus principales ponentes defendía el uso de clorito de sodio para curar el autismo y el sida. Quién se ha pronunciado ha sido Bibiana Fernández, amiga del artista, que ha expresado que no comulga con su opinión. "No se me ocurriría darle un hijo mío que fuera autista, lejía", ha confesado a Europa Press "si él piensa que es así, es su opinión, pero yo no la comparto", ha agregado.

Bibiana Fernández Europa Press

"No me vacuné ni he vacunado a mis hijos"

El cantante, se ha definido como un "abiertamente negacionista y orgulloso de ello" y además ha revelado que no se ha vacunado él ni ningún de sus hijos. Durante el controvertido acto de este sábado, se dio rienda suelta a las teorías conspiranoicas y los presentes se calificaron como aquellos que estaban "del otro lado de la verdad". Asimismo Bosé agregó que "con pasión, las cosas se cargan de luz y verdad". "Estad tranquilos y muy firmes. Estoy convencido de que todo el daño causado por la vacuna contra la Covid, que tantos problemas, taras, secuelas y muerte ha provocado, ha hecho que la gente despierte e investigue", manifestó el artista.

Miguel Bosé Gtres

Además, el intérprete de "Amante bandido" contó a los presentes que padeció una “fuerte” tuberculosis que "no se supo diagnosticar". “Me recetaron cinco antibióticos durante un periodo larguísimo, con graves efectos secundarios, y al final me curé con clorito de sodio. Pasé por un infierno farmacológico”, manifestó, desatando de nuevo el júbilo de los asistentes.

La pasada semana, el Ejecutivo balear ya alertó de "la peligrosidad” de las pseudoterapias", que "se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades en una situación límite" y advirtió sobre la charla del grupo autodenominado Dulce Revolución, conocido por sus achaques a la industria farmacéutica y a la Organización Mundial de la Salud. "Esta organización ha manifestado públicamente su desacuerdo contra las vacunas y habitualmente defiende la práctica de tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden producir efectos perjudiciales para la salud", recordó la Conselleria de Salud.