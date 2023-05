La boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres, empañada por el delicado estado de salud de un familiar

Raúl Prieto y Joaquín Torres se darán el 'sí, quiero' el próximo viernes 19 de mayo en Sevilla. Un enlace que llega después de más de siete años de relación y que ahora se ha visto empañado por una situación familiar que ha tocado de cerca al arquitecto, quien atraviesa un momento complicado debido a la delicada situación de salud en la que se encuentra su madre.

Así lo ha compartido el protagonista a través de su cuenta de Instagram con una fotografía de ambos y un bonito texto de acompañamiento.

Joaquín Torres y su madre Instagram

"Es sin duda uno de los pilares de mi vida y mi gran debilidad. Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco...Intento prepararme, pero honestamente no me imagino mi mundo sin ella. Mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible. Yo soy muy débil y ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz... Hay que normalizar este momento tan duro", ha escrito justo en el Día de la Madre.

Torres, quien no acostumbra a verbalizar públicamente nada que tenga que ver con su faceta personal, ha utilizado sus redes sociales para desahogarse y compartir con los suyos una realidad que le atormenta, ya que su progenitora es, sin duda, una de las personas más importantes de su vida.

Raúl Prieto y Joaquín Torres Gtres

Lo cierto es que dentro de una semana, el director de programas de Mediaset y el arquitecto consolidarán su amor mediante una ceremonia civil que tendrá lugar en un enorme palacete del siglo XV ubicado en Sevilla. Las mujeres, entre las que se encontrarán muchos rostros del universo Telecinco como Belén Esteban o Carlota Corredera, deberán acudir con vestido largo, y los hombres, con esmoquin.