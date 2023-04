Así ha sido la despedida de soltero de Raúl Prieto con Carlota Corredera y David Valldeperas

Parece ser que queda muy poco para el enlace matrimonial de Raúl Prieto y Joaquín Torres. La pareja, después de más 5 años de amor, dará el 'sí quiero' rodeados de sus amigos y familiares más cercanos, aunque de momento, se desconoce la fecha de este día tan especial. Pero por lo que se ha podido intuir, será en las próximas semanas, ya que el exdirector de 'Sálvame' ha celebrado una mini despedida de soltero junto a dos de sus grandes amigos tanto fuera como dentro de la televisión, Carlota Corredera y David Valldeperas.

David Valldeperas y Raúl Prieto Instagram

La gallega ha sido la encargada de desvelar esta celebración a través de su cuenta de 'Instagram', donde ha ido colgando algunas de las instantáneas del día, en la que aparecen disfrutando de una deliciosa comida en Arzábal, en uno de los restaurantes más conocidos de la capital. "Os quiero tanto", escribía Carlota Carredera junto a una foto de Raúl Prieto y David Valldeperas. Los tres han forjado una estrechísima amistad que ha perdurado más allá de los platós de Mediaset y, siempre que pueden, intentan cuadrar sus agendas para verse.

David Valldeperas, Raúl Prieto y Carlota Corredera Instagram

Raúl Prieto ya ha celebrado su primera despedida de soltero en petit comité pero no podría ser la última. El exdirector de 'Sálvame' cuenta con grandes amigos y éstos podrían estar organizándole otra inolvidable velada antes de convertirse en marido de Joaquín Torres, al que considera el amor de su vida. La pareja se comprometió hace unos meses después de una larga, bonita, pero sobre todo, discreta historia de amor. Fue el arquitecto el que desveló que había pedido le había pedido la mano a Prieto a través de una bonita declaración de amor. "Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un "anillo" de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", escribió Joaquín Torres anunciando su futuro enlace matrimonial.