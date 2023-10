Borja, la joven promesa española de Latin Grammy

A veces los sueños se cumplen. Y si no, que se lo digan a Borja, el único español nominado a Mejor Nuevo Artista en los Premios Latin Grammy. Pero esta nominación no ha sido un golpe de suerte, sino fruto de un gran esfuerzo por labrarse una carrera musical desde muy pequeño. No olviden el nombre de este artista, porque va a dar mucho de qué hablar. Cantante y compositor, se ha convertido en una de las jóvenes promesas del panorama musical de nuestro país y, aunque para él esta candidatura significa «el mayo honor que me podían haber dado en el mundo de la música», su camino solo acaba de comenzar.

Nacido en Barcelona, Borja se graduó en el Berklee College of Music, donde comenzó su carrera musical. Primero fue entre bastidores, dentro de un estudio de grabación, componiendo para otros artistas. Cuando comprobó lo bien que sonaban sus creaciones en boca de otros cantantes, se animó a ser él mismo el intérprete de sus historias, publicando en 2021 «Aire», «Tu Cuarto» y «Beirut».

Tal y como él mismo desvela a LA RAZÓN, comenzó a cantar con 3 años, hasta que entendió que «podía hacer una profesión de ello. Siempre he querido –añade– y siempre ha sido mi sueño, pero poco a poco he ido encontrando el camino de cómo hacerlo».

Melómano desde la cuna, ha crecido escuchando a Pablo Alborán y Alejandro Sanz, uno de sus mayores ídolos. También ha influido en su estilo artistas internacionales como Elton John o el grupo Maroon Five. Pero si tiene que elegir con quién le gustaría colaborar en un futuro, Borja sueña con el rapero Kase O. Toda esta mezcla de géneros han influido en el camino del joven catalán, creando su propia identidad musical.

En mayo de este año publicó su primer álbum, «Rimas del verbo amar», trabajo que coincide con su primera nominación a los Latin Grammy. Este proyecto surgió cuando el artista se encontraba en una relación a distancia y solo percibía cosas negativas sobre el amor. Cuando fue consciente, decidió que solo quería hablar de cosas que rimen con el verbo amar. «El disco habla de todas esas situaciones que todos vivimos cuando sentimos amor, tanto buenas como negativas, porque forman parte de la vida, el aprender a querer, aprender a ser vulnerable», explica. Desde que surgió ese concepto hasta el día de hoy, acumula más 5 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Muy emocionado por la candidatura, afronta el día de la gala con nervios e ilusión. Aunque como él mismo nos ha confesado, «el premio es estar ya nominado. Eso es lo importante. Ir allí, conocer a ídolos, artistas compañeros, poder vivir la experiencia y disfrutarla. Y luego, que pase lo que tenga que pasar. Yo ya estoy premiado, ganar sería un extra, pero tengo muchas ganas, por supuesto que sí».

Mientras se prepara para el 16 de noviembre, día en el que se celebrarán los Premios Latin Grammy en Sevilla, «la noche más larga y bonita» de su vida, Borja sigue centrado en sus futuros proyectos musicales. El joven ya está inmerso en la producción de su nuevo álbum, del que ya ha compuesto dos canciones que podrían convertirse en éxitos mundiales dependiendo de lo que pase en la próxima gala.