Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz: "Soy muy feliz"

Es la primera vez que Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz, se refiere directamente a su relación sentimental con el cantante. “Soy muy feliz”, asegura, y rompe así el silencio que se había impuesto.

Alejandro, por el contrario, calla y no se pronuncia ante los reporteros, aunque ya ha presentado públicamente a su pareja. Posaron juntos en la gala Person Of The Year de los Latin Grammy de este año a mediados de noviembre.

Eso sí, en sus redes sociales manda un mensaje muy cariñoso a la mujer con la que comparte su vida: “Gracias por atreverte a volar conmigo”. Una declaración de amor incuestionable, a la que ella respondió día en esas mismas redes: “Mirarte a los ojos hace que una tormenta se convierta en un paraíso”.

Una fuente cercana al artista nos desvela que “Candela ha hecho muy buenas migas con los hijos de Alejandro, sobre todo con Manuela, se llevan muy bien. Se puede decir que se han convertido en grandes amigas, se entienden perfectamente. Y Alejandro es feliz al verlas así”.

Candela es una actriz española nacida en Valencia en 1988, comenzó su andadura profesional en el 2007 y goza de una merecida fama en Latinoamérica desde que protagonizó la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”, donde interpretaba a Aitana de la Riva. Una exitosa producción de la cadena mexicana Televisa.

Además de actriz es una buena bailarina. Hace dos años quedó finalista en el concurso musical “Las estrellas bailan en Hoy”.