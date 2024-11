Hortensia Maeso, la firma que busca «renacer» tras el paso de la DANA

El Ave Fénix es el icono supremo de la esperanza y el renacimiento. Hortensia Maeso es de esas personas que pueden ser consideradas como un Ave Fénix por su capacidad de resurgir de las cenizas. Su marca, que dirige junto a su hija Yamin Odeh, a la que define como su «digna sucesora», ha sido una de las empresas de moda afectadas por las riadas de aquel ya fatídico 29 de octubre pero eso no les impide, con carácter resiliente, «renacer».

El agua y las toneladas de barro arrasaron su taller en Picaña, en Valencia, mojando y arrasando todo a su paso. Pocos días después de la tragedia, una llamada les llenó de ilusión y fuerza para seguir adelante: «La secretaria personal de la Reina me llamó para decirnos que Doña Letizia se preocupaba por la situación y quería saber cómo ayudarnos», confiesa Maeso. Según la Agencia Fabra, que se encarga de la prensa de la diseñadora, es posible que «disfrutemos próximamente de la imagen de Su Majestad luciendo alguna prenda, conjunto o complemento de Hortensia Maeso».Según relata la empresaria Doña Letizia «fue como un ángel» que las ayudó a resurgir.

El taller de Hortensia Maeso en Picanya muy afectado por la DANA. Cedida por la marca

Con este desastre natural, Maeso se enfrenta ya a su tercera crisis. Primero fue la del textil, luego la Covid-19 y, por último, la DANA. Pero esta mujer ama lo que hace y no va a tirar la toalla. «La vida me ha enseñado que todo lo que me sucede en la vida a nivel laboral, ocurre por alguna razón. Cada desafío es una oportunidad para reestructurar, reorganizar y proyectar mi modelo de negocio de manera más sólida. En medio de la adversidad, siempre encuentro una lección que me ayude a crecer», explica.