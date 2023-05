Caos y ruina por el bar del Centro de Interpretación Rocío Jurado: hablamos con los políticos de Chipiona

Nuevos problemas que afectan al Centro de Interpretación Rocío Jurado. El pasado viernes, el propietario de la concesión del bar de este centro, hizo público un comunicado en Instagram en el que anunciaba que abandonaba el cargo por diferencias con el Ayuntamiento de Chipiona, asegurando que había llegado a invertir una gran cantidad económica en el bar/restaurante, pero que, sin embargo, la licitación nunca se llevó a cabo por culpa de temas políticos.

"Debido a la mala gestión del Ayuntamiento de Chipiona, me he visto obligado a dejar las instalaciones puesto que me han arruinado, literalmente, habiendo invertido 93.000 euros demostrables. El señor Alcalde Luis Mario Aparcero, aunque intentó siempre que este proyecto saliera adelante, cometió varios errores, además de no cumplir algunos de los requisitos pactados y seguidamente, los técnicos del ayuntamiento, encargados de éste expediente, y el abogado del ayuntamiento hicieron todo lo posible para que esta licitación nunca saliera adelante (todo ello causado por la disputa continua de los tres partidos políticos que conforman éste gobierno) hasta tal punto que cometieron una ilegalidad demostrable. Es por ello que demandaré al Ayuntamiento de Chipiona por todo el daño que me han causado", ha escrito este trabajador en redes sociales.

Para tener todas las versiones, LA RAZÓN se ha intentado poner en contacto con Luis Mario Aparcero, actual alcalde del municipio, pero no ha habido respuesta por su parte. Sin embargo, Isabel Jurado, portavoz del Partido Popular, sí ha querido hablar con este digital sobre lo sucedido.

Isabel Jurado, concejala del Ayuntamiento de Chipiona Instagram

"Nosotros desde el principio hemos dicho que este bar daba problemas, que no lo quería nadie, en un principio se sacó en el pliego con unas condiciones, con una obra que tenía que hacer el adjudicatario que lo cogiera, después resulta que esta obra la hizo el ayuntamiento, supongo yo que para hacerlo más atractivo. Lo que nunca entendimos es por qué se bajó la cuantía económica. Nosotros lo hemos visto muchas veces cerrado, que no tenía tampoco bebidas o comida, entonces sabíamos que desde luego le quedaba poco tiempo. Lo que sí es verdad es que también se le había dicho de palabra a este señor como adjudicatario que no solo le correspondía la parte del bar, sino que le correspondían otras salas de la nave, cosa que nosotros sabíamos que no era así porque en el pliego de condiciones decía claramente que el canon correspondía al sitio donde está ubicado solamente el bar”, cuenta la política.

La situación actual del museo de Rocío Jurado ante su inminente apertura Gtres

“Para el ayuntamiento, por lo visto, este hombre no ha cumplido y este hombre supongo que haría una promesa que está fuera del pliego de condiciones que ha hecho que él haya abandonado o el Ayuntamiento le haya quitado en este caso la concesión. Todos tenemos que saber qué es lo que pone el pliego de condiciones. Cuando salga de nuevo la licitación, es muy probable que ya nadie esté interesado en cogerla”, aclaró la exalcaldesa.

Sea como fuere, y por segunda vez, el museo que alberga los recuerdos de 'la más grande', se vuelve a quedar sin bar.