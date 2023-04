Gloria Camila se sincera sobre la supuesta “primera hostia” de Ortega Cano a Rocío Jurado

Mucho se habló en su día de un supuesto manuscrito de Rocío Jurado que Rocío Carrasco se habría visto obligada a entregar en el juzgado a petición de su hermana Gloria Camila. Desde ese momento, el contenido del documento permaneció en secreto, pero se insinuó que las palabras que “La más grande” grabó en ese papel no dejaban en muy buen lugar a Ortega Cano. Tiempo después, fue Kiko Hernández quien confirmó en “Sálvame” que la cantante se quejaba en ese papel del supuesto maltrato que el torero ejercía sobre ella.

“A mí me han pasado una información de que esa hoja, ese manuscrito que tú (Rocío Carrasco) tienes de tu madre y que aportas al juzgado. A mí me dicen que lo que pone, y te lo pregunto, es: ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha pegado la primera hostia’”, expresó el colaborador. Se trata de acusaciones muy graves vertidas contra el diestro y sobre las que él su familia se habían mantenido en silencio, hasta ahora.

A través de sus redes sociales, Gloria Camila ha respondido a un usuario que le ha hecho llegar la misma frase que, supuestamente, su madre escribió en ese manuscrito, y la joven asegura que nunca leyó esas palabras en el polémico documento. “Voy a decir, o voy a aclarar, creo que por primera vez, que yo, a día de hoy, no he leído nunca, en ningún sitio o papel dado a ningún juez, esa frase”, comienza recalcando la influencer.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas Daniel Gonzalez GTRES

Gloria Camila insiste en que “es una mentira” que su madre algún día escribiera eso sobre su padre, y acusa al usuario que le ha hecho llegar esa frase de tener “un problema que te tienes que mirar”.

Respecto a la causa que Gloria Camila inició contra Rocío Carrasco y por la que el manuscrito tuvo que entregarse en el juzgado, el pasado mes de marzo se hizo público que el magistrado archivó el caso sin posibilidad de recurso.