“Los Jueves Rosas”, con Marina Esnal: las dos cosas imperdonables que esconde el interior del Centro de Interpretación de Rocío Jurado

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. Bienvenidos a “Los jueves rosas con Marina Esnal”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen.

Capítulo 25

En este nuevo episodio contamos todos los detalles sobre reciente ingreso hospitalario de Jorge Javier Vázquez en un hospital de Perú tras sufrir un bache de salud durante sus vacaciones. El presentador de ‘Sálvame’ ha sido el encargado de contar en sus redes sociales los motivos de su ingreso.

“El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”, ha escrito el protagonista en su cuenta de Instagram. Por suerte todo ha quedado en un gran susto y ahora se encuentra recuperándose y continuando con sus vacaciones por el país azteca.

Cambiado de tema, y trasladándonos a Chipiona, comentamos todos los detalles del Centro de Interpretación de Rocío Jurado tras visitar y acceder el interior del mismo y tras visionar todo el contenido que este alberga desde que hace un mes y medio tuviese lugar su inauguración con Rocío Carrasco como protagonista.

Una sola fotografía de Ortega Cano (junto a Rocío Jurado y Celia Cruz) y tan solo dos de Amador Mohedano cuando éste era joven. Del resto de la familia, que tanto vivió junto a la artista, ni rastro.

Rocío Carrasco y algunos de los enseres de Rocío Jurado FOTO: Gtres

Gema Aldón la vuelva a liar en redes sociales tras atacar gravemente algunos usuarios de Twitter que la critican día sí y día también. Mientras tanto, Ana María Aldón continúa ‘desaparecida’, Ortega Cano intenta sobrellevar la presión mediática a la que está sometido, y su hija Gloria Camila está a punto de comenzar su andadura en el reality de Telecinco ‘Pesadilla en el Paraíso’.

No os perdáis cada semana “Los jueves rosas”, el podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.