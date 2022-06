Exclusiva | Rocío Carrasco cobrará 60.000 euros al año por el museo de Rocío Jurado: habla la exalcaldesa de Chipiona

Faltan apenas tres semanas para la apertura del ‘Centro de Interpretación de Rocío Jurado, La Voz del Milenio’, conocido popularmente como el museo de Rocío Jurado. El próximo viernes día 1 de julio ha sido la fecha elegida para la inauguración del mismo, un día muy esperado y celebrado por todo el pueblo de Chipiona.

Museo de Rocío Jurado FOTO: Instagram

Esta apertura no ha estado exenta de polémica, en la que se han visto involucrado tanto el pueblo como los partidos políticos de la oposición ante algunas de las últimas medidas tomadas por el Ayuntamiento de Chipiona con su alcalde al frente, Luis Mario Aparcero. ‘LA RAZÓN’ ha hablado largo y tenido con la exalcaldesa del municipio gaditano hasta 2019 y actual portavoz del Partido Popular, Isabel Jurado.

En primer lugar, la política cuenta cómo fue su particular gestión del museo con Rocío Carrasco mientras duró su legislatura: “Nos reunimos, nos llamamos varias veces y estuve hasta en su casa de Madrid con ella y Fidel. Siempre quiso que se abriese el museo pero me contaba que no quería hacerlo con alguien que tuviera alguna mancha de corrupción o imputación”, ha comenzado diciendo. Respecto a esta cuestión, cabe destacar que el actual alcalde fue condenado en el año 2006 a un año y seis meses de prisión por “un delito de cohecho”, además de “a cinco años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y una multa de 370.000 euros”.

Luis Mario Aparcero, Alcalde de Chipiona, y Rocío Carrasco FOTO: Redes Sociales

Volviendo a la actualidad y al debate que existe en referencia a la gestión del museo dedicado a ‘la más grande’, Isabel Jurado es clara y tajante en su discurso: “Nosotros estamos de acuerdo en que se abra. Rocío y el ayuntamiento hicieron un convenio (firmado en el año 2020), con el que estábamos de acuerdo, con esos 30.000 euros anuales en concepto de cesión, igual que se hace con el museo de Camarón. Lo que ocurre es que en un primer momento ella no puede cobrar hasta que no se abra, pero ella va a cobrar esos 60.000 euros, aunque de otra forma”, explica, argumentando a continuación el último movimiento ejecutado por parte del ayuntamiento: “El ayuntamiento ha hecho una modificación económica, incluso se va a quitar presupuesto a la parte de turismo para darle más dinero al museo, y todo enfocado a que Rocío Carrasco cobre en estos 30 meses (hasta que en enero de 2025 finalice el convenio) un total de150.000 euros, 60.000 euros más de lo previsto, que es justamente la cantidad que no ha cobrado mientras el museo ha estado cerrado”. Un dinero que sale de este ayuntamiento y que ha molestado y mucho a la oposición y a gran parte de Chipiona: “Ella puede pedir lo que ella como heredera quiera y yo lo entiendo, pero yo tengo que mirar por los intereses de los chipioneros, y no creo que sea justo el pagarle el doble y darle 60.000 en vez de 30.000. Nosotros queremos que este proyecto se lleve a cabo pero no a costa de todos”, sentencia.

Isabel Jurado, concejala del Ayuntamiento de Chipiona FOTO: Instagram

Además, esta exalcaldesa afirma sentirse apoyada por el municipio de Chipiona, siendo ellos y el bienestar común su principal objetivo: “Los chipioneros no están de acuerdo con todo el dinero que se ha destinado al museo. No quieren. La gente dice que ella no quiere a Chipiona porque casi nunca ha venido y que solo quiere dinero, por mucho que diga el alcalde lo contrario”.

Este periódico ha podido saber que la firma del nuevo convenio, en la que estuvieron presentes el alcalde, un concejal, la secretaria del ayuntamiento y la propia Rocío Carrasco, tuvo lugar el lunes día 23 de Mayo, pero no en Chipiona, tal y como refleja el alcalde Luis Mario Aparcero en su publicación de Instagram. La firma del mismo se llevó a cabo en Madrid, en la residencia de Valdelagua en la que viven Rocío y Fidel Albiac. Estos últimos se negaron a viajar hasta Chipiona, donde todos esperaban verles junto a los representantes del ayuntamiento para que se tomaran la foto con la firma del convenio en el interior del futuro museo de Rocío Jurado. No fue así.

Isabel Jurado destaca, además, la entrega tanto de la Asociación Cultural RJ ‘La Más Grande’ como de la familia mediática de la artista fallecida: “Ellos llevan muchos años estando ahí e implicándose con todo lo que tenga que ver con la figura de Rocío Jurado”. Es por esto que no entiende el trato que han recibido todos ellos por parte del alcalde, quien, según ella, no quiere arriesgarse a quedar mal con la otra parte (Rocío y Fidel).