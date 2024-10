Cardi B, hospitalizada por una emergencia médica

La rapera Cardi B ha causado preocupación tras suspender un concierto programado para este fin de semana, debido a que había sido hospitalizada de urgencia. A través de las redes sociales, la cantante dio a conocer la noticia y la suspensión de su actuación en el festival ONE MusicFest, programado para los días 26 y 27 de octubre, en Atlanta, Georgia. Cardi B ha dado a luz hace un mes a su tercer hijo, en medio de su divorcio con el rapero Offset.

"Estoy muy triste por compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en ONE MusicFest", escribió la intérprete este miércoles. Sin revelar los motivos de esta urgencia médica, ha expresado además su frustración por no poder cumplir con sus fans, aunque espera una pronta recuperación y agradeció a sus fans por su apoyo y comprensión en este difícil momento.

"Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar con ustedes. ‘Bardi Gang’, gracias por comprender y pronto volveré mejor y más fuerte. No se preocupen. Los quiero a todos", agregó.

Esta noticia también fue confirmada por los organizadores de ONE MusicFest, quienes lanzaron su propio comunicado de prensa en sus redes sociales oficiales.

"Desafortunadamente, Cardi B anunció que ya no está disponible para unirse a nosotros este año debido a problemas de salud en curso. ¡Debemos tenerla en nuestras oraciones para que se recupere por completo! Estamos trabajando duro para encontrar un reemplazo en esta fecha tan tardía. Pronto habrá más información", se lee en la publicación del festival.