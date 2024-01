El carísimo regalo de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez: es único en el mundo

Georgina Rodríguez quería que su 30 cumpleaños fuese especial, pues estrenaba década y no quería que su celebración fuese austera y pasase desapercibida. Lo ha conseguido, porque quiso emplazar su aniversario con Maldivas como telón de fondo, demostrando que piensa disfrutar de cada instante de esta afortunada vida que le ha llegado cuando enamoró a Cristiano Ronaldo. El futbolista no ha podido acompañarla, pero sí sus hijos mayores y sus amigas, las que se hacen llamar como ‘Las Queridas’. Ha dado buena cuenta en sus redes sociales de su escapada al paraíso, creyendo que con eso ponía el broche de oro a sus años veinte y comenzaba por todo lo alto la treintena. Pero al llegar a casa se percató de que lo bueno no había llegado a su fin, pues faltaba por abrir el regalo que le había hecho su amado.

Un regalo que ha dejado a todos sus fans boquiabiertos, pues no ha tardado ni un segundo en coger la cámara de su teléfono móvil para presumir de nueva y exclusiva joya con la que demostrar su poder. “Gracias mi amor”, escribía la influencer mientras mostraba en primer plano el impresionante reloj con el que el jugador portugués le ha sorprendido. Como cabría esperar, Cristiano Ronaldo no ha escatimado en gastos a la hora de agasajar a la madre de sus hijos, al decantarse por un lujoso G-Shock de oro blanco con diamantes incrustados.

Eso sí, la clave del éxito de este exclusivo regalo no está tan solo en el dineral que se ha gastado Cristiano Ronaldo, sino en los pequeños detalles que lo convierten en una pieza única. El precio estimado de esta nueva joya que suma a su colección ronda los 100.000 euros, a lo que habría que sumarle las modificaciones y la personalización para hacerla más exclusiva si cabe. Este reloj con la correa de un vivo tono rosa es una edición especial de Casio que se ha creado en colaboración con la firma de lujo Jacob & Co. Una compañía neoyorkina con la que el futbolista luso colabora y que no ha dudado en añadir una ‘G’ para demostrar que ha sido diseñado pensando en todo momento en su dueña.

Georgina Rodríguez presume de nuevo reloj Instagram

Georgina Rodríguez no cabía en sí de felicidad al abrir el regalo de su 30 cumpleaños y ver tal preciada joya. Cristiano Ronaldo le ha demostrado una vez más que no hay ceros suficientes en su cuenta corriente para demostrarle el amor que siente hacia ella. La modelo estaba emocionada al sumar esta pieza a su joyero nada más llegar de Maldivas, después de festejar por todo lo alto su aniversario lejos de su amado. Después, para relajar la emoción que experimentó al abrir el obsequio, quiso regalarse ella misma una sesión de belleza, que incluía un tratamiento facial y un masaje. Muy buena forma de comenzar los 30 por la puerta grande.