Carla Vigo, indignada con Christina Rapado: "No es mi amiga"

La sobrina de la Reina Letizia desmiente rotundamente a Christina Rapado, y asegura que “no es amiga mía” y que la ha visto dos veces en su vida. No entiende que la cantante manifieste lo contrario y, según su entorno, “está muy enfadada con esa mujer, que es una oportunista que solamente busca estar en el candelero. Carla no quiere saber nada de ella y nos ha dicho que la ignora totalmente”.

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia Gtres



Carla se está recuperando de una fuerte depresión que la llevó a estar ingresada varios días en un centro de la afueras de Madrid. Allí recibió las visitas de su padre y de su abuela materna. Afortunadamente, su evolución es positiva y ya empieza a salir a la calle con su grupo de amigos. Uno de ellos nos cuenta que “todos intentamos ayudarla a que salga del bache. El problema es que se siente muy sola. Y quiero aclarar que aquí no hay malas compañías como afirma la señora Rapado. Miente descaradamente. Ella sí que sería una mala compañía para Carla, solamente hay que mirar su pasado, lleno de escándalos y episodios desagradables. Esa mujer no tiene ni idea de cómo es la vida actual de Carla, por tanto no puede opinar de lo que no sabe”.

Christina Rapado La Razón



Eso sí, los que la quieren bien le recomiendan que salga menos por las noches y que se centre en buscar trabajo, ya sea como actriz o bailarina, las profesiones que ella eligió para ganarse la vida. No está teniendo mucha suerte a la hora de encontrar ofertas profesionales, pero no desiste en su intento de abrirse camino en el campo artístico. En este aspecto cuenta con el gran apoyo de su íntimo amigo Rafael Amargo, que casi siempre la contrata en sus espectáculos.