"Gento: Real", la biografía que enfrenta aún más a las dos familias del fallecido futbolista

Mañana lunes se presentará en Madrid un libro polémico, "Gento: Real", auspiciado por la familia oficial del fallecido Paco Gento, y en el que no son bienvenidos sus familiares más desconocidos, su hija "secreta", Paquita, y sus descendientes.

Esta mujer y su hijo se enfrentaron a la viuda del deportista y a sus hijos en los juzgados, tras presentar una demanda de paternidad, ya que Gento nunca quiso reconocer a Paquita como hija. Pero las pruebas de ADN demostraron que existían fundamentos para declarar al que fuera extremo del Real Madrid padre biológico de la demandante.

Paqui España, hija ilegítima de Paco Gento Sandra R. Poveda Sandra R. Poveda

Nuestro periódico se puso en contacto con Paquita para informarle de la presentación de la biografía y nos dijo que "nadie me ha avisado de la existencia de ese libro, porque imagino que yo y mi familia no aparecemos en sus páginas. Mi padre, Paco, mantuvo un noviazgo con mi madre, Paquita España, durante varios años, pero rompieron estando mi madre embarazada y ella le ocultó que esperaba descendencia. Se sentía muy dolida porque Paco no se portó bien con ella y decidió encarar el embarazo sola. Pero nosotros la convencimos para que se pusiera de demanda de paternidad, cuando ganamos el juicio, desgraciadamente, mi madre había muerto y no ha podido disfrutar de esa victoria".

A pesar de ser declarada hija biológica de Paco Gento, nuestra interlocutora aún no ha cobrado la parte de la herencia del futbolista que le corresponde.

Paco Gento con sus seis Copas de Europa REALMADRID.COM (Foto de ARCHIVO) 01/01/1970 REALMADRID.COM REALMADRID.COM

En cuanto a la presentación de la biografía, un evento organizado por el prestigioso relaciones públicas Richy Castellanos, se cuenta con la presencia de los "otros familiares" de Gento, su viuda y sus hijos, y de figuras como Bernd Schuster, Fernando Romay, Perico Delgado, Vicente del Bosque, Iván Zamorano, Iván Helguera, Chechu Biriukov, los hermanos Llorente ( sobrinos de Gento), Enrique Cerezo, Lorenzo Sanz… todo una abanico de personajes que en diferentes etapas se han significado por su gran aportación al mundo deportivo.