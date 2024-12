Dick Van Dyke, el deshollinador de "Mary Poppins", sobrevive a un incendio

El actor Dick Van Dyke, recordado por su papel de deshollinador en la película "Mary Poppins", entre otros muchos de su amplia carrera, tuvo que ser evacuado, junto a su esposa Arlene, el jueves pasado cuando las llamas del incendio forestal desatado en Malibú se aproximaron a la urbanización privada Serra Retreat, donde vive la pareja.

Los vecinos ayudaron al actor, de 99 años, a ponerse a salvo. "Estaba intentando arrastrarme hasta el coche. Estaba exhausto. No podía levantarme y tres vecinos vinieron y me sacaron, y cuando volvieron apagaron un pequeño incendio en la casa de invitados y me salvaron", declaró el intérprete a la cadena NBC News. En la misma tarde del jueves, la pareja regresó a casa y se reencontró con su gato Bobo, que se había perdido durante el incidente.

Dick Van Dyke se casa a los 86 años larazon

Avivado por fuertes vientos, el incendio Franklin avanzó 4.000 acres desde que se originó el pasado lunes, destruyendo al menos nueve estructuras y dejando otras nueve dañadas. El viernes algunos de los residentes comenzaran a regresar a sus hogares, aunque las autoridades de Malibú instaron a "permanecer vigilantes y cautelosos".

El legendario actor de Hollywood, casi centenario, está viviendo jornadas muy intensas. Acaba de protagonizar el videoclip para el tema "All my love" de Coldplay. En las imágenes se le ve bailando y cantando junto a Chris Martin, que toca el piano, demostrando que sigue siendo la estrella talentosa que le alzó a los altares del cine con películas como "Mary Poppins" o "Chitty Chitty Bang Bang". Descalzo en el patio de su casa en Malibú y con un traje claro y corbata, sus pasos se intercalan con algunas de sus míticas escenas.

Entre paso y paso, conversa con el exmarido de Gwyneth Paltrow sobre el significado del amor y de la vida. No es la primera vez que comparte sus pensamientos. El hecho de seguir tan activo le obliga a responder sobre temas trascendentales allí donde se le reclama. "Soy plenamente consciente de que podría morir cualquier día", ha confesado. Sin embargo, no piensa demasiado en ello. "No me da miedo. Tengo la sensación de que todo va a ir bien".

Dick Van Dyke y Julie Andrews en el cartel promocional de la película larazon

El vídeo, de siete minutos, se grabó en octubre en su residencia de Malibú con la presencia de sus hijos, nietos y bisnietos. El viernes 13, con motivo de su cumpleaños, se lanzó una versión más corta. Dick Van Dyke hizo historia este año al convertirse en el actor de más edad que ha ganado un Emmy, el quinto ya. En su carrera solo le falta el Oscar. "Dadme una oportunidad. Espero que no sea póstumo", bromeó el actor.