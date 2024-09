Christina Rapado triunfa junto a Antonio Resines con "Sole", su último corto

La 33º edición del Festival de Cine de Madrid-PNR arrancará el próximo 16 de septiembre y se extenderá hasta el día 22. Algunas de las salas más emblemáticas de la capital exhibirán una selección de largos y cortometrajes, entre los que se incluye "Sole", el último trabajo de la actriz Christina Rapado y Antonio Resines.

Dirigido por Pedro Estepa, cuenta la historia de Sole, una mujer de 50 años de armas tomar y muy atractiva que trabaja como influencer. Parece que lo tiene todo en la vida, pero cuando vuelve a casa todo cambia. La soledad puede con ella y se percata de que no todo es tan bonito como en las redes sociales.

Junto a Christina estarán el gran Antonio Resines, que hace de Paco, el conserje, así como de Javier Losán, Ana del Arco y Nicolás Gaude, que interpretan a Vicente, Concha y Agus, respectivamente.

El cortometraje se proyectará el día 17 en la sala Berlanga de Madrid, la última parada de la cinta que ya ha cosechado mucho éxito en festivales anteriores, como Ponme un corto o el de de Medina de Campo, donde se estrenó el metraje.

Cartel de "Sole" Cortesía

Orgullosa, Rapado señala a LA RAZÓN que la obra que protagoniza ya ha sido reconocida con varios galardones en los diferentes circuitos en los que se ha expuesto, como al Mejor Cortometraje, al Mejor Director o a la Mejor Actriz Protagonista.

“Trabajar con Resines ha sido un antes y un después en mi carrera”, expone Rapado a LA RAZÓN. “Es entrañable, campechano, maravilloso… Cuando terminamos de rodar me dijo que era una gran actriz. Estoy muy contenta de haber trabajado con él, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sus consejos son impagables”, añade.

Tanto ha sido el éxito de “Sole” que ya hay sobre la mesa una idea para ramificar su historia de alguna forma, además de otros proyectos de cine que Rapado tiene en marcha con otros directores importantes cuyos nombres, de momento, no puede desvelar.

El tema de la soledad no deseada es el eje central de la trama de “Sole”, una problemática social con el que la actriz principal se siente muy identificada: “Sole es una mujer que tiene adicciones y sufre soledad no deseada. Yo reconozco que en su día tuve adicciones y me costó mucho salir de ellas, por eso reniego tanto de amistades que se encuentran en esa situación. No quiero nada de eso en mi vida. Me siento muy identificada con Sole. Cuando me separé sufrí esa soledad no deseada, y por eso este papel ha sido muy importante para mí, aunque sufrí mucho en su piel. Acabé agotada mentalmente tras el rodaje”.