De Carlos a Fernando Martínez de Irujo: Cayetano consigue reunir a sus hermanos en la misa funeral por el 10º aniversario de la muerte de la duquesa de Alba

Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart. En esta fecha tan señalada para la Casa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo ha organizado una misa en recuerdo de su madre en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Sevilla, sede de la Hermandad de los Gitanos, de la que era muy devota. En este templo, además, descansan parte de las cenizas de la duquesa.

Sobre las 20:30 de la noche ha comenzado el oficio religioso en honor a Cayetana. Este año, por primera vez desde la muerte de la duquesa, han asistido a la misa Carlos y Fernando Martínez de Irujo, coincidiendo con el décimo aniversario. Tal y como ha expresado el duque de Arjona a este periódico a su llegada al templo, está muy feliz de que sus dos hermanos le hayan acompañado en este día y espera que su relación vaya a mejor.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la misa funeral por la muerte de la duquesa de Alba Gtres

Bárbara Mirjan, pareja de Cayetano, tampoco se ha perdido la misa. Junto a la familia, numerosos amigos de la duquesa como Lola Reina, Alfonso Díez, Tomás Terry, María Dolores del Pozo, la duquesa de Guardiola, Carmen Tello y Curro Romero, que ha reaparecido con muletas y ha tenido que ser ayudado por dos personas al entrar a la iglesia.

Carmen Tello en la misa funeral en honor a la duquesa de Alba por el décimo aniversario de su muerte Gtres

Alfonso Díez, viudo de Cayetana, también ha recordado a su mujer a su llegada al templo. Muy emocionado, ha declarado que la recuerda todos los días y que seguro que desde ahí arriba estará viendo la misa que le ofrecen esta noche.

Este homenaje también ha estado marcado por sonadas ausencias, como la de Genoveva Casanova o la de Luis y Amina, los hijos de Cayetano. Tal y como ha explicado el duque de Arjona, su exmujer está ahora mismo en Madrid y no ha podido viajar a Sevilla y sus retoños están ahora mismo estudiando en Londres. Aún así, le han enviado un cariñoso mensaje de amor en el día de hoy.

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, en la misa organizada por el décimo aniversario de su muerte Gtres

Eugenia , Alfonso y Jacobo Martínez de Irujo, los otros hijos de la duquesa, han decidido no asistir a la misa. Sobre su hermana, Cayetano Martínez de Irujo ha declarado a este periódico tienen pareceres distintos, que ven la vida diferente y que no le extraña que no haya venido a la misa, y ha vuelto a reiterar lo contento que estaba por la presencia de Carlos y Fernando. Eso sí, al ser preguntado por Jacobo, el ex de Genoveva ha contestado que "este no se quién es".

Carlos, el duque de Alba, se ha mostrado mucho más receloso a hablar sobre la relación actual de sus hermanos y el cisma familiar que atraviesan tras la muerte de su madre. Tan solo se ha limitado a decir que "hoy era un día muy especial", guardando silencio a las preguntas relacionadas con una posible reconciliación. Aún así, la presencia de Fernando y Carlos en la misa homenaje a la duquesa organizada por Cayetano es un síntoma muy positivo y por fin, el duque de Arjona ha estado acompañado por dos dos de sus hermanos en el oficio religioso, misa que siempre organiza desde que falleció la duquesa de Alba en 2014.