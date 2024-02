La declaración de intenciones de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan tras la polémica de Genoveva Casanova

La polémica que sacudió a Genoveva Casanova por su encuentro en Madrid con Federico de Dinamarca dio paso a los rumores de crisis entre su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, y la pareja de este, Bárbara Mirjan. Fue Amor Romeira quien arrojó la sombra de la duda durante su intervención en el programa "Fiesta": "Empieza a estar harta de Genoveva Casanova y está pidiendo su lugar. Está muy cabreada con que siempre esté Genoveva en todo. Entiende perfectamente que sea la madre de los hijos de su pareja, pero ahora se considera la actriz secundaria. Aunque lleva tanto tiempo con Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva siempre va a ser la principal".

Unas declaraciones polémicas que provocaron que el jinete abandonara la discreción en él para desmentir una supuesta crisis con su pareja: "El tema de Genoveva ya no da de más de sí y ahora intentan meter mierda a Bárbara y entre nosotros. Porque nosotros estamos genial y no hay ningún tipo de problema".

Como una imagen vale más que mil palabras, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han demostrado que su relación todavía va viento en popa posando conjuntamente en el photocall de los Aevea Awards. Se trata de unos galardones promovidos por las Agencias de Eventos Españolas Asociadas para reconocer las mejores prácticas en el sector, por cuya alfombra roja también desfilaron rostros conocidos como la actriz Marta Hazas, la periodista Mariló Montero, los cantantes Fran Perea, Daniel Diges y Pablo Carbonell o el presentador Ion Aramendi.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Hacía tiempo que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan no posaban juntos ante los medios, y esta reaparición en medio de la polémica se entiende como toda una declaración de intenciones. De este modo, los dos dejan claro que no hay ningún cisma entre ellos y que la pareja del jinete no solo aprueba, sino que entiende y apoya, que esté al lado de su exmujer -y madre de sus hijos- en un momento complicado para ella.

De hecho, la relación de Bárbara Mirjan con Genoveva Casanova es más o menos estrecha, y se han dejado ver juntas con el resto de la familia en varias ocasiones. La última vez tuvo lugar durante la Semana Santa de Sevilla del año pasado, y las dos mujeres posaron sonrientes junto al hombre que tienen en común, Cayetano Martínez de Irujo, y los hijos de este con la mexicana, Amina y Luis, quienes, por cierto, tampoco lo han pasado bien con el escándalo que ha salpicado a su madre.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

"Han hecho daño a ella y a mis hijos, que están trabajando en sitios muy importantes. Luis está en J.P Morgan; y Amina en Aman, una empresa de turismo de alto nivel. Están sufriendo mucho con esta historia y es intolerable que en este país se descuartice a las personas de forma diabólica. No voy a perdonar el daño que le han hecho a Genoveva ni a mis hijos", sentenció el jinete durante una reciente intervención en "Espejo Público".