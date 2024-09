Carmen Borrego cambia de estrategia: esta es la última petición a su hijo

La guerra mediática entre Carmen Borrego y su hijo José María traspasa ya los límites de lo permisible. Después de su última aparición pública, anoche en el programa "¡De Viernes!", la tertuliana recapacita, se olvida de las motivaciones económicas y ruega a su primogénito que dejen de lanzarse reproches en público y diriman sus diferencias en privado. Pero quizá se olvida de que su vástago volverá a intervenir la próxima semana en este mismo programa, esta vez presente en el plató y no mediante una entrevista grabada.

Terelu Campos reprocha con dureza la actitud de Jose María Almoguera Telecinco

Carmen no está dispuesta a aparecer ese día en directo, no quiere un cara a cara con José María delante de toda España. Incluso no se siente con fuerzas para que el reencuentro sea inmediato. Aunque, eso sí, espera que la situación se normalice antes de que acabe este año.

La hija pequeña de la desaparecida María Teresa Campos echa mucho de menos a su hijo, pero también a su nieto, todavía un bebé al que su abuela no ve desde el día del bautizo. José María se pregunta si en un futuro la relación puede mejorar, ahora mismo no está convencido de ello.

Carmen afirma que "esta situación tiene que parar, no me veo toda la vida mendigando cariño". Y recalca que "nunca he hablado mal de mi hijo y, si dicen algo malo sobre él, me hacen mucho daño".

Por otro lado, la relación entre la Borrego y su ex nuera Paola es inexistente, y no cabe lugar a una reconciliación. Dicen que nunca se llevaron bien, a pesar de que su suegra mantenga lo contrario.