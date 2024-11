Carmen Borrego responde a su hijo tras dejarla fuera de su lista de deseos

Carmen Borregono pierde la esperanza de recuperar el cariño de su hijo, teniendo las miras puestas en Navidad. Después de escenificar algo así como un acercamiento en el plató de ‘De viernes’, aunque separados y muy comedidos, no ha fraguado detrás de cámaras. Sí que se ha hecho por cumplir la promesa de permitir que la abuela disfrute de su nieto, pero las aguas entre madre e hijo no han terminado por calmarse. La colaboradora tiene claro que su único deseo para estas fiestas es poder abrazar a su hijo, pero José María Almoguera no se lo ha puesto fácil y parece dispuesto a alargar el perdón escudado en su deseo de sanar primero él. Es más, preguntado por cómo se plantean estas fiestas y qué deseos le gustaría ver cumplidos, no hay mención alguna a su madre, un vídeo que ha tenido que ver en directo en ‘Vamos a ver’.

José María Almoguera De viernes

José María Almoguera es claro cuando responde a qué sueños desea cumplir en Navidad: quiere que le toque el Euromillón y disfrutar de las fiestas junto a su hijo, “que es lo más importante”. Lo mismo que quiere Carmen Borrego: el premio gordo de forrarse por sorpresa y estar con su hijo en tan señaladas fechas: “Estoy completamente de acuerdo, quiero que me toque el Euromillón y también pasar las Navidades con mi hijo. Exactamente como él, así que absolutamente de acuerdo en todo”, respondía sin mostrar duda alguna. Pese a ello, José María no le ha cerrado las puertas nunca a su madre y tampoco lo iba a hacer ahora. En sus últimas declaraciones reconocía la importancia de esta figura en la vida de cualquier persona, también en la suya, además de la necesidad de éstas de tener a sus vástagos cerca.

Ahora bien, se cierra en banda a la hora de hablar de su conflicto y emplaza cualquier conversación a la más estricta intimidad, después de meses aireando sus trapos sucios por el kiosco rosa, photocalls y platós de televisión. Un deseo que Carmen Borrego está cumpliendo a rajatabla para complacerle y no agrandar aún más la brecha que les separa: “Lo que yo hable en privado con mi hijo será en privado”, se mantiene firme en ‘Vamos a ver’ pese a la insistencia de sus compañeros por conocer más detalles de lo sucedido entre bambalinas. Sabe que ha “estirado el chicle” este tiempo al exponer su conflicto al público, pero ahora ha entendido que para tener éxito en la reconquista de su hijo es necesario “no forzar las cosas”.

Con ello, Carmen Borrego se resigna a esperar a que José María Almoguera entre en razón y quiera retomar de nuevo el contacto. Él parece sentirse cómodo en esta situación, aunque vea la desesperación de su madre: “De momento está todo muy pausadito y muy tranquilo. Las cosas tienen su proceso, entonces poco a poco iremos viendo a ver cómo van, sobre todo encontrarme bien yo. Estoy muchísimo mejor, pero todavía me queda”, emplaza con ello para más adelante el final de las hostilidades. Por el momento, como él mismo confiesa, su relación con su madre está “estancada”, pero han superado el escollo que suponía privarle de su papel de abuela, el cual ha podido retomar con discreción. Sobre esto no dan mayores detalles, aunque sí ambas partes han desvelado que el reencuentro se ha producido.