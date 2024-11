“Un pastizal”: lo que ofrecen al exmarido de Carmen Borrego para acabar con ella en un plató

José María Almoguera está alargando el conflicto familiar para sacar un mayor rendimiento económico a su nueva condición como personaje público. Así lo ha denunciado una vez más su prima, Alejandra Rubio: “Mi primo está sacando provecho de los conflictos con su madre. Es vergonzoso”. Él se queja de que Carmen Borrego no ha cumplido lo establecido para firmar la paz y tener un acercamiento con su nieto. En su nueva condición como famoso, está ganando un buen dinero en photocalls y concediendo entrevistas en las que poco se avanza, pues parece que todo sigue estancado en el rencor y las nulas propuestas para solucionar el conflicto. Sobre esto se ha debatido en ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde conocen muy bien a los protagonistas, de ahí que madre e hijo se lleven tortas televisivas por igual, siendo tan solo el exmarido de la colaboradora, Francisco Almoguera, el señalado como “el único con valores”.

José María Almoguera andando por la calle Gtres

En el plató del programa estrella de TEN la tensión lleva a que todos los colaboradores alcen la voz para imponer su opinión sobre un tema jugoso. El eterno espíritu de ‘Sálvame’ que no muere. Así es cómo Belén Esteban y Kiko Hernández trataban de excusar a Carmen Borrego y culpar a su hijo del negociado que se ha formado alrededor de su distanciamiento. No es lo que piensa María Patiño, que a viva voz recuerda cómo trató de hacerle entender que estaba empujando a su hijo a los leones cuando gestionó su primera exclusiva y ella y Gema López le advirtieron de lo que se le venía encima. Carmen no les creyó y ahora la profecía se ha visto cumplida. Pero también en el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ se sienta un viejo integrante del clan Campos, Pipi Estrada, quien fuese pareja de Terelu Campos y después un incordio para ellas.

En ese papel se siente cómo del periodista deportivo, que, jugando con Josep Ferré disfrazado de Carmen Borrego, se aventura a darle una muy mala noticia: “Carmen te voy a contar una cosa que te va a sentar fatal. Fatal, fatal, fatal. Es más, vas a llorar de lo que te voy a contar. Vas a llorar Carmen. Esta mañana, tu hijo José María me invitó a desayunar”, comienza a decir Pipi Estrada, sabiendo que ya solo esa cita crispará los nervioso no solo de la madre, sino también del resto de integrantes de la familia. Pero lo peor no estaba en su encuentro para tomar un café, sino en lo que se puso sobre la mesa como tema de conversación: “¿sabes lo que me dijo? Que a su padre le han ofrecido mucho dinero por aparecer y, ¿sabes lo que ha dicho tu exmarido? Que ni de coña”, sentenciaba.

Carmen Borrego Vamos a ver

Esta revelación no ha conseguido el resultado deseado, pues ni la falsa Carmen Borrego lloró ni sus compañeros cargaron contra ella por el gesto de su exmarido. Él ya ha mostrado en infinitas ocasiones su deseo de permanecer alejado del foco mediático, mientras su hijo y su exmujer se pelean en los platós de televisión o se mandan misiles en el kiosco rosa. Pipi sostiene “que le ofrecen una pasta. Un pastizal” y que con eso “demuestra los valores que tiene su padre”, a lo que Kiko Hernández le ataja. Si José María Almoguera presume de la buena decisión de su padre, por qué no se la aplica y deja de ganar dinero a costa del conflicto familiar: “¿Y los valores del hijo?”. Ante esta obviedad se impuso el silencio y se cambió de tercio, todos opinaban lo mismo y no había motivo para alargar el debate.