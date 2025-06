Marta Peñate cuenta la razón por la que ha perdido a su bebé

Momentos muy duros para Marta Peñate y Tony Spina. Los influencers anunciaron hace solo unos días que habían perdido al bebé que con tanta ilusión esperaban tras varios intentos fallidos de quedarse encinta. Tras compartir la mala noticia con sus seguidores en redes sociales, los creadores de contenido visitaron el plató de “¡De viernes!” para explicar cómo se sentían después de este tremendo golpe que les ha dado la vida.

“Fue un momento muy duro porque yo fui a la consulta convencida de que todo iba bien. Había escuchado el latido ya dos veces y pensé que solo era un sangrado. Cuando la ginecóloga me hizo la ecografía, le preguntó a su ayudante que si existía latido antes, y ahí ya me di cuenta de que pasaba algo, ahí algo se me rompió dentro. Tony me tuvo que sacar de allí a rastras porque yo no era capaz ni de andar”, explicó la canaria sin poder contener las lágrimas.

Las razones por las que Marta Peñate perdió a su bebé

Pero la vida sigue y, poco a poco, Peñate y Spina intentan recuperar la normalidad. La influencer ha retomado la actividad en sus redes sociales y ha compartido un vídeo en que ha explicado que se ha sometido a varias pruebas para determinar qué pasó y las razones por las que perdió a su bebé.

Aunque todavía “no se sabe lo que pasó”, los médicos ya barajan una hipótesis sobre cuál puede ser la causa principal: “Me sacaron sangre para mirar el ADN del embrión... A lo mejor pudo ser una anomalía cromosómica. Me lo dirán en cinco o seis días”.

Además, aunque ha expresado en varias ocasiones que se arrepiente de haber hecho público su embarazo y posterior aborto, es consciente de que su experiencia puede ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo, y ha continuado explicando detalles sobre la respuesta de su organismo a la pérdida del bebé. “No me he tomado las pastillas abortivas ni me he hecho un legrado. Estoy esperando a ver si mi cuerpo lo puede expulsar de forma natural, sin forzar. Si no ocurre en 10 días, me haré un legrado”, ha señalado. Se refiere a un procedimiento ginecológico en el que se raspa o se aspiran las paredes internas del útero.

Peñate y Spina todavía tienen dos oportunidades más de convertirse en padres. Disponen de dos embriones congelados e intentarán que alguno de los dos siga adelante tras la implantación. Si no ocurre, la infleuncer asegura que no quiere volver a pasar por lo mismo: “Yo ya no puedo más, yo ya no quiero volver a pasar por esto públicamente. Me arrepiento muchísimo de haberlo contado, quiero pedir por favor que la gente no me diga por la calle que lo sienten mucho y también que en los photocalls por favor me dejen de preguntar por el embarazo porque si no no lo voy a superar nunca”.