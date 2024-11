José María Almoguera desvela en qué punto se encuentra su relación con Carmen Borrego: "

José María Almoguera ha vuelto a acaparar todas las miradas en la premiere de "Gladiator II" en Madrid. El hijo de Carmen Borrego ha sido uno de los tantos celebrities que asistieron al evento de la nueva película de Ridley Scott y, sin tapujos, ha hablado sobre la delicada situación que mantiene con su madre en la actualidad, a pesar de haber tenido un cara a cara en televisión y de haber intentado arreglar sus diferencias.

Tal y como ha desvelado el joven, su relación está "estancada", aunque Carmen Borrego ya está ejerciendo de abuela, siendo este el único "avance" que ha habido hacia la reconciliación.

Sobre si felicitó a su madre en el día de su 58 cumpleaños, José María ha confirmado que sí: "Ha habido felicitación todos los años. No es algo nuevo de esta última vez, siempre. Una cosa no quita la otra, aunque sigue un poco igual todo. Realmente no te puedo decir que ha habido progresos porque no ha habido nada". Según ha explicado el nieto de María Teresa Campos, "está completamente parada la situación, no ha habido avance ni nada, el único que sí que ha cumplido su palabra he sido yo", en lo que respecta a que ha dejado que su madre vea a su hijo Marc y no considera que esté "receptiva" de cara a retomar su relación. "Tampoco quiero hacer mención a ello, no sé. Está estancado, bastante parado y de momento no hay acercamiento", ha asegurado.

José María Almoguera dispara contra su madre: "El único que ha cumplido he sido yo, no ha habido avances" Europa Press

A pesar de todo, José María sí ha revelado que le gustaría tener un acercamiento con su prima Alejandra y que tiene "muchas ganas" de que se convierte en madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia. De hecho, espera poder compartir con su familia el nacimiento del nuevo integrante del clan Campos.

Sobre una posible acercamiento con su madre de cara a Navidad, el hijo de Carmen Borrego ha sido muy sincero: "De momento está todo muy pausadito y muy tranquilo. Las cosas tienen su proceso, entonces poco a poco iremos viendo a ver cómo van, sobre todo encontrarme bien yo. Estoy muchísimo mejor pero todavía me queda". "Mientras no vaya a menos, todo va bien, pero está muy parado", ha finalizado sobre el asunto.