Carmen Borrego tiene miedo a Jorge Javier Vázquez: lo que le ha pedido por teléfono en privado

Ya se cuentan los días para que dé comienzo la nueva edición de ‘Supervivientes’, aunque los concursantes lo que cuentan son las horas, pues en breve pondrán rumbo a Honduras para iniciar la aventura. Los famosos que han aceptado el reto de pasar calamidades con el objetivo de llevarse el maletín están ultimando los detalles, como así ha hecho este viernes Carmen Borrego, quien tenía una importante tarea apuntada en su lista: pedir clemencia aJorge Javier Vázquez. Lo ha hecho desde el plató de ‘De viernes’, aunque previamente ha dado este paso en privado a través de varias conversaciones telefónicas con el propio presentador. Y es que le conoce lo suficiente como para saber que debe tener mucho cuidado con él.

La hermana de Terelu Campos no ha querido entrar en demasiados detalles sobre las conversaciones privadas que está teniendo con el que ha sido en muchas ocasiones su compañero de trabajo. Eso sí, ha adelantado la petición que le ha hecho para que no complique más aún su concurso: “Sé que me va a pinchar. Lo que más le gusta es verme cabreada. Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter”.

Carmen Borrego ha sido tentada muchas veces para sumarse al casting de ‘Supervivientes’, pero siempre rechazaba la proposición. No era el momento. Ahora ha explicado que la delicada salud de su madre, María Teresa Campos, se lo impedía: “Por circunstancias familiares no me podía ir de España. Este año ‘Supervivientes’ lo hace la productora y me puedo ir con la libertad y no irme con la preocupación”, reconocía. Aun así, los nervios la dominan, porque siente la presión de cumplir las expectativas que su familia se ha generado con su salto en el helicóptero y su permanencia en la isla: “Es una decisión difícil de tomar. Es un formato extremo, pero es el rey de los realities. No he oído nunca a alguien decir que ir ha sido un error. Me voy a poner metas cortas, quiero ir paso a paso. Es un conjunto de cosas”.

‘Supervivientes’ para Carmen Borrego es una oportunidad. No solo laboral, sino especialmente personal. Allí pretende superar muchos de sus miedos, los cuales comienzan incluso antes de que se enciendan las cámaras. Y es que siente miedo a volar y el helicóptero será para ella una de las pruebas más difíciles. Saltar será el siguiente. Pero se siente arropada, no solo por algunos de sus compañeros, entre los que cuenta con buenos amigos y aliados, como son Kike Calleja, su excuñado, o Zayra Gutiérrez, a quien ha visto crecer y le sacará su lado maternal. También por Mila Ximénez, con la que lleva dos noches soñando: “Si ella ha podido, yo también. Los concursantes que de antemano lo tenemos más complicado… hay quien ha llegado y lo han ganado. Quiero llegar lejos, las cosas en la vida hay que intentarlas”, sentencia.