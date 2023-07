Carmen Lomana augura la fecha de divorcio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

A escasas 24 horas de la gran boda del año de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Carmen Lomana ya ha hecho su predicción sobre cuándo pondrán fin a su matrimonio. La socialité, en su última intervención pública, no se ha cortado en augurar la separación de la marquesa de Griñón y el empresario. La televisiva lo tiene claro y no tiene nada de fe en que esta unión sea para siempre. Con el humor que tanto la caracteriza, no ha dudado en bromear sobre el que se considera el evento más importante de la crónica social del año de nuestro país.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en una imagen reciente UAT GTRES

Según ha confesado con mucha ironía, Carmen Lomana le ha puesto "una vela a Santa Rita, abogada e todas las causas imposibles, para que no se suspenda porque con todo lo que ha pasado". La socialité no ha dudado en dar su opinión sobre lo que le parece esta unión, ya que después de todos los obstáculos que ha vivido, "Tamara ya no llora, Tamara factura, porque con todo lo que ha pasado y ha aguantado todo, está encantada". Con la millonaria cifra que va a recibir por la exclusiva por parte de su revista de cabecera, la colaboradora de televisión tiene claro "que se puede casar con el mismísimo Lucifer" si hace falta. "Esas cantidades me parecen un disparate, pero bueno, si hay que gente que lo paga fenomenal", ha expresado, a pesar de no entender la expectación mediática que se ha generado por su enlace matrimonial. "Qué país de necios tenemos", sentencia.

Sobre cuándo terminará su matrimonio, Carmen Lomana ha dado su pronóstico. "Como mucho año y medio o dos años". "Tengan niños o sin niños, que supongo que le pondrán empeño y harán lo posible por tenerlos", ha augurado sobre el futuro de la marquesa de Griñón y Onieva.