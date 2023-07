Wes Gordon desvela algunos de los secretos del vestido de Tamara Falcó nada más aterrizar en Madrid

Wes Gordon, el artífice del mayor secreto de la boda de Tamara Falcó, ha aterrizado esta mañana en Madrid y ya se encuentra en el Hotel Ritz, lugar en el que se alojarán algunos de los invitados internacionales de la marquesa de Griñón y donde se celebrará esta noche su preboda. El director creativo de Carolina Herrera, a su llegada a la capital, ha atendido a los medios que le esperaban con la mejor de sus sonrisas y ha desvelado algunos detalles desconocidos del vestido de la socialité y de su madre, Isabel Preysler.

Wes Gordon ha confesado que ha sido "increíble" trabajar con Tamara Falcó y no ha dudado en expresar lo "preciosa" que estará en su boda. El director creativo de Carolina Herrera ha desvelado que la marquesa de Griñón lucirá dos vestidos a lo largo de su enlace matrimonial, uno para la ceremonia religiosa y otro para el banquete posterior. El primero, será "blanco y un mix. Muy tradicional pero también muy moderno", look con el que está "muy guapa". Y el segundo, para sorpresa de todos, "no será blanco". Gordon no puede estar más feliz y emocionado por haber sido el elegido para confeccionar el vestido de Tamara. No ha dudado en deshacerse en elogios hacia la marquesa de Griñón a lo largo de su intervención: "Es tan dulce y tan fácil...". "Estará increíble" , ha recalcado nuevamente.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, saludando a su llegada al Hotel Ritz Gtres

Sobre el vestido de Isabel Preysler, Gordon ha revelado que "irá colorida y fabulosa". "Es una mujer hermosa y es muy fácil vestirla", ha asegurado sobre la madre de Tamara Falcó. Ella también vestirá de Carolina Herrera y su look lo ha elegido expresamente la marquesa de Griñón.

Esta tarde, antes de la preboda, tendrá lugar la última prueba final del vestido y Wes Gordon acompañará a la pareja mañana en el día de su boda. "Va a ser un día muy bonito. Estoy emocionado y excitdo de estar aquí", ha confesado, muy feliz por haber sido el elegido por Tamara tras su ruptura laboral con "Sophie et Voilà". Según el director creativo, ha "trabajado muy duro" para confeccionar el vestido en un tiempo récord: "Menos de dos meses, han sido como 5 o 6 semanas, pero es un sueño trabajar con ella".