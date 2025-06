Carmen Lomana celebra la vida outdoor: "Soy un perro callejero"

Carmen Lomana y Adriana Torrebejano se han reunido ante una mesa con picoteo a cuenta de Choví en una nueva iniciativa de la marca por reivindicar el papel de las plazas como punto de encuentro y socialización. Con “Salseo en la plaza” ponen en valor estos espacios públicos de nuestras ciudades y pueblos que nos han conectado y que abrazan a todas las generaciones: desde el grupo de señoras mayores “tomando el fresco” hasta el de adolescentes disfrutando de sus primeras salidas sin padres.

Precisamente, la socialité y la actriz han debatido sobre las diferentes formas de comunicarse y socializar que caracterizan a los más jóvenes. Lomana lamenta el apego al móvil de las nuevas generaciones e ironiza vaticinando que “se les va a olvidar hablar”, mientras recuerda tiempos mejores en los que la vida parecía más sencilla y pausada. Momentos que por unas horas se hicieron presentes en 2025 durante el apagón: “La gente estaba feliz compartiendo y reencontrándose. Yo creo se dio algo que es muy español, sacar tu silla y compartir en la calle con los demás”.

Tan directa como siempre, Lomana se declara fan incondicional de la vida fuera de casa, una inclinación a disfrutar del aire libre que no ha desaparecido pese a su notoriedad pública: “Me encanta Malasaña y el barrio de Las Letras de Madrid. Me gusta estar fuera, soy como un perro callejero, no entiendo a esa gente que dice ‘ahora soy famoso y no salgo’. ¡Qué rollo! A mí, en casa, está claro que como haya un incendio no me pilla dentro”.

Carmen Lomana y Adriana Torrebejano en "Salseo en la plaza" Choví

Lo que sí le pilló dentro de casa fue el intento de robo que sufrió, un tremendo susto que, por fortuna, no alcanzó mayor gravedad. Ocurrió un domingo en el que se encontró a tres hombres en el salón de su casa: “Me lancé como una loca a decirles ‘¡sinvergüenzas, desgraciaos!’. Como pensaban que no estaba en casa, se pegaron tal susto, que se largaron. No se llevaron nada, pobres”.

Tampoco ha tenido reparos Lomana en sincerarse sobre sus lugares favoritos para ligar. Mientras que Adriana Torrebejano era más de bares o discotecas, la socialité se decanta por las propias calles como espacio para dejar aflorar la pasión y el romanticismo. “Recuerdo ir por la calle Paz de Valencia o yendo a la Rui a tomar helado. Yo era la más moderna, con mi minifalda de espanto”, dice sobre esos paseos interminables que le regalaron algunas de las mejores conversaciones de su vida.