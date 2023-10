Carmen Lomana víctima de un intento de robo

Como cada domingo,Carmen Lomana acude a ‘La Roca’ de la Sexta como colaboradora, pero en esta ocasión ha tenido que faltar a su cita. La noticia ha llegado en manos de Nuria Roca, quien anunciaba que la empresaria está viviendo un “momento delicado”.

Ha seguido relatando su compañero Juan Del Val, quien sí ha podido comunicarse con ella por teléfono, aunque se ha tenido que excusarse por no poder conectarse en directo al programa.

“Estaba terminando de maquillarse para venir, ha oído un ruido extraño, ha abierto la puerta de un pasillo y se ha encontrado a dos hombres encapuchados dentro de su casa. Ella ha reaccionado como todo el mundo: se ha puesto a gritar. Estos ladrones, al verla, se han marchado” ha relatado su compañero los hechos afirmando que en este momento se encuentra formalizando la denuncia en comisaría.

A pesar de la sorpresa de Carmen Lomana, estos hechos son cada vez más frecuentes. El pasado domingo mencionaron en el programa el robo que había sufrido Sergio Ramos. “Al llegar la policía, le han comentado que lo más probable es que ellos sabrían que vendría a 'La Roca' y, por lo tanto, no estaba en su casa. Ha sido por una cuestión de minutos que sí le han pillado en casa” ha anunciado dando a entender que estos allanamientos a personas de renombre se están haciendo cada vez más frecuentes.

La casa de Carmen Lomana es de grandes dimensiones, por lo que al oír ruido no dio mucha importancia a cuál podría ser el origen. No se trata de un robo al azar, ya que el plan estaba perfectamente calculado, salvo por el dato de que la empresaria se maquilla ella sola en su casa y no en plató. La residencia cuenta con servicio de lunes a sábado, por lo que los asaltantes decidieron que el momento idóneo para realizar el asalto sería el domingo cuando ella asistiera al programa de ‘La Roca’. Cómo relatan sus compañeros Lomana ha tenido una suerte de “cuestión de minutos” y ha sido capaz de pillar a los intrusos por sorpresa y poder espantarlos. En estos momentos se encuentra muy nerviosa, pero en las próximas horas, si la policía lo permite, se pondrá en contacto con sus compañeros para dar más detalles de lo sucedido.