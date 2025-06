Carmen Lomana sobre Pedro Sánchez: "Quería dar pena pero daba risa"

La primera edición de los Premios Women Inspira, organizados por La Razón, reunió a referentes femeninos del mundo empresarial y cultural.

Entre las invitadas, destacó la presencia de Carmen Lomana que fue galardonada con el premio Inspira Mujer Silver 2025, quien no dejó indiferente a nadie con sus declaraciones, tanto sobre sus referentes personales como sobre la actualidad política.

Las mujeres más influyentes de Carmen Lomana

Lomana confesó su profunda admiración por las grandes divas del cine clásico: "Ava Gardner me parecía lo más. Grace Kelly, Joan Crawford…". Aunque reconoció que hoy en día hay actrices muy buenas, en cuanto a estilo y belleza "quizá Cate Blanchett, aunque en su día a día va hecha de cualquier manera", señaló.

Un mensaje que le daría a mi "yo" de 20 años

Fiel a su estilo directo, aseguró no ser partidaria de dar consejos: "Yo creo que Carmen ha vivido siempre como ha querido vivir. Ha sabido superar momentos duros y tragárselos sin dar demasiada lata".

También recordó con humor uno de sus momentos "tierra, trágame" en una fiesta, cuando criticó a una mujer por "pesada y fea", para descubrir segundos después que era la esposa del hombre que tenía al lado.

Vetos de armario y reconciliaciones con el color

Respecto a su estilo, confesó que hay un color que no soporta: "El fucsia, no me gusta, le tengo manía". Sin embargo, reveló : "Antes tenía manía al rojo, pero me he reconciliado y ahora me encanta".

Premios Women en La Razón. Félix Ramiro, Carmen Lomana y Francisco Marhuenda, Jesús G. Feria La Razón

Crítica sin filtros a Pedro Sánchez

Hablando de moda, se le preguntó por un posible cambio de look para Pedro Sánchez, Lomana fue contundente: "Yo le cambiaría el careto ese que le han puesto". La empresaria añadió: "Quería dar pena, pero daba risa".

Más allá del aspecto exterior, remarcó: "Le cambiaría por dentro. Que pensara un poco, está en una situación muy complicada y cada día será más patético".

Y concluyó diciendo que qué él sabrá hasta dónde va a llegar y se refirió a él como: "Pedro el empecinado. Yo me empecino en estar aquí ya toda la vida".