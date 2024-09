Caso Nacho Cano: la tajante respuesta de los abogados de Lesly tras la última decisión judicial

La investigación abierta contra Nacho Cano y otras tres personas más ligadas a la compañía responsable del musical "Malinche", acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, continúa pero ha dado un giro inesperado. Hace dos semanas, salían a la luz los menajes que Cano le habaía enviado a la jueza que instruye el caso por los que trataba de justificar que había sido chantajeado por Lesly Guadalupe Ochoa, su denunciante, a través de "WhatsApp" y con la solicitud, mediante contacto con la directora de producción del espectáculo, de 6.000 euros, más el pago de su estancia en un hotel y una carta de recomendación que él tendría que escribir resaltando su talento.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 ha tomado una decisión que ha caído como un jarro de agua fría en el entorno del compositor, ya que considera "irrelevantes" esas conversaciones aportadas y descarta que hubiera una extorsión, con lo que el procedimiento continúa adelante y fuentes del caso han confirmado en exclusiva a Lecturas que Lesly ha sido citada a declarar la próxima semana.

Por el momento, ella no se ha manifestado al respecto y su abogado, Juango Ospina ha respondido al citado medio que continúa defendiendo su inocencia y habla de la policía como "los chulos de Marlaska".

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha rechazado la petición de tomar en consideración los mensajes de 'WhatsApp' aportados por Nacho Cano en los que su denunciante le habría pedido a Susanna, la responsable de producción del musical 'Malinche' una suma de 6.000 euros, una carta de recomendación del compositor y el coste de su estancia en un hotel de la capital, al considerar que "la documental aportada se considera irrelevante para la investigación de los hechos objeto del presente procedimiento". Además insiste en que lo que se está investigando en esta causa son "delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores" presuntamente cometidos por las cuatro personas acusadas.

"Ayer, que hablé con Nacho, dijo que podía recomendarme porque no tenía malas referencias de mi trabajo. Solo quiero trabajar, Susana, sé que no te importa pero yo soy el apoyo de mi familia, somos 5 mujeres y quiero sacarlas adelante", se podía leer en una de las conversaciones, en las que se solicitaría el dinero y el documento en el que Cano tendría que poner en valor el talento de la artista mexicana, tal como figuraba en los chats que adelantaba el diario 'El Mundo': "Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 euros, llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen". Ahora, ese supuesto chantaje ha quedado descartado.