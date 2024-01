Chenoa reaparece en redes tras enfrentarse en directo a una de sus mayores fobias

Chenoa ha demostrado en los últimos meses que está en plena transformación en el ámbito sentimental, tras su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, y continúa creciendo en lo relativo a sus proyectos profesionales, en la nueva temporada de “Operación Triunfo”. Así mismo, la que fue pareja de David Bisbal ha demostrado su coraje enfrentando en directo una de sus mayores fobias: las alturas.

Los ocho concursantes de la 4ª temporada de “El Desafío” se volvieron a enfrentar en una jornada que no terminó muy bien para la cantante. Fue en su tercera gala cuando se vio obligada a abandonar, pero esto no la ha frenado y ha reaparecido en redes con un mensaje muy positivo para sus seguidores.

Al día siguiente de que terminara el tercer programa del concurso, Chenoa compartió en sus redes un carrusel de imágenes en la que aparecía ella desde su casa, feliz por cómo había transcurrido la jornada del día anterior y orgullosa de haber dado su mejor esfuerzo. “Mi gente. Feliz Finde”, acompañaba a las imágenes en su perfil de “Instagram”. Al momento se llenó de comentarios de apoyo en el que le deseaban a la cantante que aprovechara estos días para descansar y desconectar, una publicación que ya supera los siete mil me gustas y sigue generando reacciones.

Durante la tercera gala Chenoa tuvo que hacer frente a uno de sus mayores miedos. La prueba consistía en una carrera de obstáculos desde las alturas contra Pablo Castellano, pero el pánico de la cantante hizo que no pudiera superar el reto semanal: “Yo creo que he estado toda la semana durmiendo con mi amiga la fobia. La fobia a la altura no se cura de sopetón, ni de un día para otro. Incluso volar en avión me conlleva un problema, siempre desplazarme y, bueno, me da taquicardia, se me seca la boca, es una fobia bastante horrible”, comentaba a Roberto Leal, el presentador del concurso, momentos antes de que diera inicio la prueba.

Chenoa, Roberto Leal y Pablo Castellano durante la tercera gala de "El Desafío" Instagram

“Subir a la escalera me conlleva ya un trauma, no te puedo decir nada positivo de esto. Es como un salto de fe, pero al menos lo intentaré”, de esta manera no se puede decir que la concursante no hubiera dado lo mejor de sí a la hora de afrontar el desafío, cosa que apreciaron mucho los jueces del concurso.

Una vez que se dio por concluida la prueba, los jueces pusieron en su sitio a la cantante por haber intentado afrontar algo tan complejo como una fobia: “Lo que hemos visto muestra que este programa es verdad. A ti, Chenoa, decirte que muchísimas gracias por intentarlo. Por lo menos, has intentado superar esa fobia, pero también pones en valor lo que ha hecho Pablo. Es la prueba en altura más difícil que hemos hecho”, fueron las palabras que le dedicaron a la artista al final de la velada.