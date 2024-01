Chenoa y Miguel Sánchez Encinas protagonizan un primer acercamiento tras su separación

Están a punto de pasar tres meses desde que se dio a conocer que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas habían puesto final a su matrimonio un año y medio después de pasar por el altar, una noticia inesperada que pilló de sorpresa a buena parte de la opinión pública. Sin embargo, según iban pasando los días, cogía más fuerza la hipótesis de que, en realidad, no se trataba de un punto final en su relación, sino de una especie de pausa.

Al parecer, la cantante y el médico dejaron la puerta abierta a la reconciliación y no descartaban darse una segunda oportunidad en el futuro, y todo apunta a que ese futuro ya ha llegado. Tras un tiempo totalmente distanciados, al menos de cara a la galería, Sánchez Encinas acaba de protagonizar un acercamiento público con Chenoa que da buena muestra de sus intenciones y de que la relación entre ellos es de lo más cordial, lo que se traduce en un primer paso hacia el perdón definitivo.

El acercamiento se ha producido a colación de la participación de la arista en "El desafío", donde ha tenido que hacer frente a uno de los retos más complicados de su vida. "Sin duda una de las experiencias más difíciles que he vivido, todo un reto para mi, por el cuál estoy muy feliz con el tiempo que he logrado", ha expresado Chenoa en sus redes sociales, unas palabras a las que su ex ha respondido mostrándole todo su apoyo: "Muy duro antes y durante…Bravo, luchadora".

Miguel Sánchez Encinas comenta una publicación de Chenoa tras su ruptura Redes sociales

Unas palabras que reflejan que los dos han acercado posturas y que se hacen más conciliadoras si se tiene en cuenta el emoticono con el que el médico las ha querido acompañar: un corazón rojo, el mismo con el que Chenoa le ha contestado a él.

No hay duda de que la cercanía se ha impuesto a la distancia, y que hayan demostrado públicamente esta nueva situación no hace más que confirmar que podrían estar listos para anunciar una reconciliación. Al fin y al cabo, resulta complicado no preguntarse: si son capaces de hacer esta muestra de cariño ante los ojos de todo el mundo, ¿qué tipo de mensajes intercambiarán en la intimidad? Hemos visto solo la punta del iceberg.