Natalia, sobre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: "Le deseo lo mejor del mundo"

Desde que se anunció la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, poco más de un año después de pasar por el altar, los rumores de que podrían darse una segunda oportunidad han estado sobre la mesa y han cobrado más fuerza en las últimas horas. El médico ha dado un paso al frente y ha protagonizado un significativo gesto con la cantante que ha llevado a muchos a pensar que podrían estar a punto -si no lo han hecho ya- de retomar su relación.

El acercamiento se produjo a colación de la participación de la artista en "El desafío", donde ha tenido que hacer frente a uno de los retos más complicados de su vida. "Sin duda una de las experiencias más difíciles que he vivido, todo un reto para mi, por el cuál estoy muy feliz con el tiempo que he logrado", expresó Chenoa en sus redes sociales, unas palabras a las que su ex respondió mostrándole todo su apoyo: "Muy duro antes y durante…Bravo, luchadora".

Este comentario refleja que los dos han acercado posturas, y se hace más conciliador si se tiene en cuenta el emoticono con el que el médico lo quiso acompañar: un corazón rojo, el mismo con el que Chenoa le contestó a él.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas Instagram

Ante esta situación, Natalia, una de las más íntimas amigas de Chenoa, prefiere no entrar a considerar temas personales ajenos, aunque se muestra feliz de que su colega atraviese una etapa tan buena en su vida.

"Me hace mucha gracia cuando me preguntáis por cosas de ellos. Son cosas íntimas, son cosas de la pareja en la que yo no voy a entrar", ha expresado la cantante, recalcando que, aunque hable con Chenoa sobre este asunto, "esas cosas se quedan para mí y no las comento".

Natalia Rodríguez, amiga de Chenoa, su significativa reacción a los rumores de reconciliación con Miguel Sánchez Encinas Europa Press

Natalia celebra que su amiga atraviesa una buenísima racha profesional gracias a su trabajo como presentadora en la nueva edición de "Operación Triunfo", y se limita a comentar sobre este aspecto: "Lo importante es que sea muy feliz, que lo está disfrutando muchísimo esta etapa profesional que tiene, que está consolidándose como presentadora también y yo le deseo lo mejor del mundo".

Una vez más, prefiere no comentar sobre la supuesta reconciliación entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, aunque tampoco desmiente que así sea: "Que pase lo que tenga que pasar".