Christina Rapado prepara un polémico disco con temas dedicados a Camilin y a su prima, Pilar Rubio

En estos días sale su nuevo single, “Supercleptómana”, en el que Christina Rapado rememora algunos malos hábitos de su adolescencia, una canción muy pegadiza y adecuada a la época veraniega.

La ex novia de Camilin Blanes y prima de la televisiva Pilar Rubio prepara también un disco que promete crear una buena polémica, porque Christina incluirá dos temas dedicados al hijo de Camilo Sesto y a su mediática pariente.

Portada del nuevo disco de Christina Rapado Cortesía

En su línea de crear controversias, Rapado confiesa que “mi single está basado en hechos reales de una época en la que yo era algo amiga de lo ajeno y me daba por robar cosas absurdas, como ceniceros de los restaurantes o toallas de los hoteles. Y hoy ha salido a la venta en todas las plataformas digitales y en formato físico. En cuanto al próximo disco, “La mujer sin karma, es autobiográfico, y es verdad que he compuesto dos temas referentes a la historia sentimental que mantuve con Camilin y a mi relación con mi prima Pilar, que van a dar mucho que hablar. Las canciones se llaman “Camilo, Camilin” y “La prima que más se arrima”. “En total son doce temas que reflejan hechos reales que me han ocurrido a lo largo de mi existencia.”

Poca gente sabe que Pilar y Christina, según ha explicado la segunda, “nos criamos juntas. Éramos uña y carne, hacíamos las coreografías de George Michael y compartíamos todo, incluso aficiones. Sin embargo, ella se avergüenza de mí, y me duele muchísimo. Me ha hecho muchos desplantes que no logro asimilar”.