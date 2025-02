Claudia Bavel desvela que Iker Casillas quería tener hijos con ella

Claudia Bavel se ha sentado esta noche en ‘De viernes’ para defender la autenticidad de su vínculo con Iker Casillas. Las fotografías de ambos paseando por las calles de Barcelona, ciudad en la que ella vive, han destapado lo que se ha definido como una nueva relación. Sin embargo, ella mantiene que lo suyo viene de lejos. En el programa de Telecinco no saben muy bien cómo referirse a ella y en algunas promos la presentan como “la novia”, en otros como “la amiga especial”. Ella deja claro que entre ellos ha existido un vínculo romántico y para que el público la crea no ha dudado en llevar consigo muchas pruebas. La primera, a modo de avance, es un supuesto mensaje que le habría escrito el exmarido de Sara Carbonero: “Estás guapísima. Señorita, que lo sepas. Pero mucho. Me encanta cómo te quedan y me encanta el lunar que tienes en la boca”. En sí no probaría que llevan un año y medio siendo novios, como ella quiere hacer ver en su entrevista, aunque sí que su relación era estrecha, aunque bien podría tratarse de una mera amistad. Ella lo define: “Son lo habitual, los mensajes entre una pareja”.

Iker Casillas ya ha dado orden a sus abogados de que tomen muy buena nota de lo que se cuenta en el plató magno de Telecinco. Está dispuesto a sentarla frente un juez si encuentra un mínimo indicio que pudiese ser demandable. Pero la generadora de contenido para adultos no tiene miedo y ha ido a por todas, no solo con él, pues también hablará de otros muchos hombres famosos con los que ha tenido “algo”, así como otros personajes públicos que le tiraron los trastos en su momento, como dice que sucedió con Álex González o Miguel Ángel Silvestre. Dos de los galanes máximos de nuestro país. Pero lo que le ha reservado un hueco en el programa –el menos lucido, más allá de la 1:30 horas de la madrugada- es el que fuese guardameta del Real Madrid.

“Mi relación con Iker Casillas al principio se inicia como una amistad, pero luego cuando ya comenzamos a tener encuentros, tuvimos una relación abierta que llegó un punto en que la cerramos”, asegura la joven modelo de Only Fans. “Él sabe lo que hay detrás de esas imágenes y me sentí un poco excluida”, asegura Claudia al ver cómo el exjugador la negaba en público. Y es que pone sobre la mesa incluso que se llegaron a plantear supuestamente ser padres juntos: “Me estuvo planteando la idea de que a si a mí me gustaría ser madre y que, si me gustaría tenerlos con él”, desvela, subiendo la apuesta de sus declaraciones. Es más, llega a asegurar que “como amante… diría que es mejor como futbolista”, dejando entrever que los juegos de alcoba no eran lo que mejor se le daba, mientras esboza una sonrisa maliciosa.

Claudia Bavel asegura que aún tiene una conversación pendiente con Iker Casillas y reconoce que le hubiese gustado que le diese su lugar en su momento. Dice que ella le avisó de que había prensa fuera del evento al que acudieron juntos y que él le indicó que debía sonreír y actuar con normalidad. Venían de hablar de oficializar su relación. Al ver publicadas las fotos en la revista ‘Diez Minutos’, ella le mandó un audio. No le respondió. Ésta respuesta la vio en televisión, cuando el futbolista puso en duda que entre ellos existiese algo. Esto es lo que ha dado pie a que ella tire de la manta y desvele su presunto romance. Uno que dice que no se escondía en su pueblo, donde él iba, cenaban y se tomaban algo a ojos de todos. Entraba y salía sin problema de su casa, pero al verse perseguido por la prensa, todo cambió y radicalmente parece que todo llegó a su fin. Ella está dolida, pues desde el mes de diciembre mantiene que eran novios, tras un año siendo “relación abierta”.