Claudia Bavel no solo pone en jaque a Iker Casillas: el otro famoso español con el que salió

Claudia Bavel, señalada como amiga especial de Iker Casillas, romperá su silencio en un plató de televisión en cuestión de horas. Ha firmado una entrevista en exclusiva con ‘De viernes’ para hablar de sus amoríos más famosos, entre los que destacan muchos nombres propios del star system internacional. Ozuna, Bad Bunny, Neymar o Vinicius Junior han sido enlistados como conquistas de la exuberante joven que, además, tiene también otros amores pasados en territorio nacional. Centrará la atención de sus declaraciones en lo sucedido con el guardameta del Real Madrid, exmarido de Sara Carbonero, con el que fue vista paseando por las calles de Barcelona, ciudad en la que ella vive. Se dio por sentado que su proximidad apuntaba a que entre ellos habría surgido algo que va más allá de la amistad, pero él lo niega. De hecho, ha dado orden a sus abogados para que tomen buena nota de su entrevista, en busca de cualquier desliz que pudiese ser susceptible de demanda.

Claudia Bavel, modelo Instagram

Quizá por eso Claudia Bavel también vaya a hablar de los otros hombres famosos que han pasado por su vida. No solo los ya mencionados, sino también el español que en su día la rechazó en público, para después vivir una intensa historia de amor en privado. Se trata del televisivo Suso Álvarez, quien se diese a conocer en ‘Gran Hermano’ por su trío amoroso con Sofía Suescun y Raquel Lozano. Ha perpetuado su presencia en la pequeña pantalla con numerosos realities y también siendo colaborador de muchos programas de Mediaset, además de haber tenido el honor de sentarse en el trono de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Fue precisamente en el programa de Emma García en el que conoció a Claudia y donde le cerró las puertas de una manera muy fría, para después volvérsela a abrir cuando las cámaras se apagaron.

Sofía Suescun y Suso Álvarez en GH 16 tELECINCO

La modelo de Only Fans y generadora de contenido para adultos no ha respetado el silencio que Iker Casillas le ha impuesto. Tampoco sentirá reparos en hablar sobre Suso, al que trató de conquistar en el programa de citas de Telecinco, hasta que un mensaje de la producción le truncó todas sus ilusiones: “No puedes volver porque Suso no está interesado en tenerte en el programa. Muchas gracias”, desvelan desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ al hablar de las conquistas de la joven. Una determinación que el televisivo se replanteó cuando terminó su paso por el espacio para guapos y guapas, dándole una oportunidad fuera de los platós. Estuvieron unos meses conociéndose, citándose y probando suerte en el amor, aunque finalmente entendieron que lo suyo no iba a cuajar y optaron por separar sus caminos.