Colate Vallejo-Nágera: «A día de hoy, mi función en esta vida es ser padre»

«Un día perfecto tiene que ser en Pedraza (Segovia), con mis hermanos, mis sobrinos, mi madre, que es una cosa espectacular cómo ha conseguido formar una familia, donde nos adoramos, nos reímos, donde mi hijo está con sus primos y es feliz. Ahora, solo le doy importancia al amor de mi hijo, al amor por la comida, las cosas sencillas y fáciles de obtener, las complicadas y materialistas ya no me interesan». Escuchando a Colate Vallejo-Nágera (Madrid, 1972) es evidente que no queda ni rastro del que retrataban las crónicas rosas. Si algún día existió. Este verano ha tenido la suerte, porque así lo vive él, de pasar más tiempo en Madrid. Y no ha parado de emprender. Ha fichado como vicepresidente del C.D. Badajoz, colabora en televisión y tiene entre manos un nuevo proyecto hostelero. De casta le viene. Sin embargo, la principal devoción de su vida sigue siendo su hijo Nico, fruto de su relación con la cantante Paulina Rubio.

Estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia. ¿Qué quería ser de mayor y para qué le sirve lo estudiado ahora que lo es?

Mi vocación siempre ha sido la comunicación pero estudié Relaciones Internacionales, porque quería conocer mundo. No he sido diplomático de carrera, pero he utilizado mis dotes de diplomático para hacer negocios.

Ha entrado en el mundo del fútbol como vicepresidente del C.D. Badajoz, de tercera REEF. ¿Debuta con algún objetivo o prefiere ir partido a partido?

Prefiero ir partido a partido. Es un proyecto en el que tengo muchísima ilusión y que estoy muy emocionado. Conozco a los propietarios del club, han visto las posibilidades que tengo a nivel empresarial y mi cometido es aportar valor a una ciudad y a un equipo histórico como es el C.D. Badajoz, para que ocupe el lugar que merece.

En este regreso a España, no sé si definitivo, también pisa platós como colaborador de Ana Rosa Quintana. Ahora que no lo hace como protagonista, ¿cómo ve los toros desde esa barrera?

La televisión siempre me ha encantado. De hecho, mi sueño es tener mi propio programa, así que todo me enriquece para ello. He tenido todo tipo de experiencias, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela… Me dicen que hablo poco, pero las cosas que digo tienen sentido y sentido del humor.

Por cierto, además de promocionar la pretemporada de su equipo en redes, las utiliza para pedir la libertad en Venezuela. ¿Conoce de cerca la realidad del país?

Llevo 19 años viviendo en Miami, que es la capital de los exiliados sudamericanos, que escapan de la inseguridad física y económica. He vivido mucho el sufrimiento de ese pueblo.

Sé que hace yoga a nivel avanzado. ¿En qué le suma esta disciplina y con qué más ha aprendido a cuidarse?

El yoga llegó a mi vida en un momento necesario, es una práctica sanadora. A partir de los 40, aunque yo no los aparente (risas) debería ser obligatorio hacer yoga, para conectar tu alma y tu cuerpo.

Su hijo Nico es la persona más importante de su vida. ¿Qué padre ha sido y cuál aspira a ser?

A día de hoy diría que mi función en esta vida es ser padre. Quiero ser el mejor padre posible, tengo un hijo maravilloso, estoy volcado en cuerpo y alma en él y hago todo pensando en Nico. He sacrificado mi vida para estar a su lado, estoy súper orgulloso de mi faceta de padre y muy emocionado del amor y la conexión que tengo con él.

Es imagen de marcas de coches o de hoteles. ¿La familia, su hermana Samantha para más señas, no le ha tentado con la hostelería ?

Empecé mi carrera en la hostelería con gran éxito hace 30 años, lo que pasa que con mi vida de trotamundos es difícil. Ahora tengo pendiente otro proyecto de hostelería.

Cree que se le ha juzgado sin conocerle. ¿Ahora siente que se le quiere más y mejor?

Absolutamente. Llevo 30 años saliendo en los medios y era poco dado a abrirme, cuando salía en «¡Hola!» era más tímido. A raíz de mis participaciones en realities, he notado que en España la gente me demuestra cariño constantemente. En Estados Unidos son tan hostiles…No tienen el buen rollo que hay aquí.

Pese a su discreción, se sabe de su amistad con Julio Iglesias, que está preparando un documental con Netflix. ¿Cómo es el hombre tras el artista?

Conozco a Julio más por adoración que por amistad. Él ha tenido muchos detalles generosos conmigo, es un excelente artista, pero también es un número uno en todo lo demás, es un hombre de negocios increíble, un padre excelente al que sus hijos adoran, porque digan lo que digan sé que tiene relación con todos. Es un Dios. Debemos estar orgullosos de él.