Colate Vallejo-Nájera, entre el fútbol y la televisión: "No tengo tiempo para el amor"

Colate Vallejo-Nájera y su hijo Andrea ya se encuentran en España disfrutando de sus vacaciones de verano. El ex de Paulina Rubio acaba de incorporarse como colaborador del programa televisivo "TardeAR" y, sorpresivamente, ha sido nombrado vicepresidente del equipo de fútbol Club Deportivo Badajoz.

¿Cómo se plantea estás vacaciones con su hijo?

En años anteriores siempre las pasábamos en el campo, en Pedraza, donde mi familia tiene una casa muy grande, pero este verano estaremos más tiempo en Madrid.

Lo que no sabía es que le gusta tanto el fútbol como para convertirse en vicepresidente de un equipo…

Siempre me ha gustado este deporte, pero estuve un poco desconectado, y a raíz de la gran afición de mi hijo me he vuelto a enganchar al fútbol. Y ahora me surge la oportunidad de colaborar en el resurgimiento to del Badajoz, ejerciendo funciones relacionadas con el marketing y las relaciones sociales. Para mí es un reto muy apetecible, e intentaré poner el nombre del equipo y de la ciudad lo más alto posible. Es una zona increíble de conquistadores…

Por eso han elegido a un "conquistador" de corazones femeninos como usted.

En estos momentos estoy muy centrado en mi hijo y mi trabajo.

Y sin pareja sentimental.

Desde que rompí con mi última novia hace más de un año estoy sin pareja. Será porque tengo demasiadas ocupaciones, ja,ja,ja. De momento no tengo tiempo para el amor.

Ha fichado por "TardeAR".

Otro reto que me apetece mucho, agradezco a mi querida amiga Ana Rosa la oportunidad que me ha dado. Tengo una ilusión muy grande con esto y feliz de volver a la televisión.