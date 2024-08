Colate confirma lo suyo con Macarena Olona, pero ella niega el idilio: ¿quién miente?

Ya fue curioso que Álvaro Muñoz Escassi terminase por reconocer que sí estaba iniciando “algo” con Hiba Abouk, mientras ella negaba cualquier tipo de vínculo. Las fotografías paseando por Madrid no fue suficiente para forzar su confesión, lo que vino después cuando aparecieron las fogosas imágenes en Túnez. Ahí ya cayeron en la evidencia. Pues lo mismo parece que está sucediendo con Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera y Macarena Olona, que no han llegado a un acuerdo a la hora de enfrentarse a las preguntas de los periodistas sobre su especial relación. Los rumores apuntan a que han iniciado un romance e incluso hay muestras gráficas de sus quedadas, pero mientras el exmarido de Paulina Rubio da un paso al frente y da muchos detalles sobre lo que está iniciando junto a la política, la exdiputada de Vox niega la mayor y deja al empresario fuera de juego y, sobre todo, de su propio corazón.

Colate no termina nunca sus problemas con Paulina Rubio, los cuales les hacen visitar de forma rutinaria los tribunales. Pasan los años entre abogados, inmersos en estrategias judiciales para tumbar a su ex y hacerse con la custodia de su hijo en común. Pero el también presentador ha hecho muy buenas migas con la abogada del Estado el pasado fin de semana, dando pie a que se especule sobre los límites de su relación. Algo que él ha tratado sin mayor reparo en la revista ‘Hola’, confirmando que se están “conociendo”. Para él, parece que todo va sobre ruedas: “Hemos pasado un fin de semana juntos en Menorca y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja”. Después de subrayar sus respectivas solterías y la libertad de poder hacer lo que les plazca, ha recalcado que el cumpleaños de un amigo en común que les ha juntado en la isla balear no era su primera cita: “Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos convivido”.

Colate Vallejo-Nágera ha tratado con total normalidad lo que está iniciando con Macarena Olona. De hecho, llega a recalcar que ya ha presumido en las redes sociales de los buenos momentos pasados con ella en esta escapada al Mediterráneo: “No hay nada que ocultar. Incluso he publicado una foto en la que salimos apoyando a un amigo que se va a presentar a las elecciones del Campeonato de la Federación de Hípica. Ella también puso una foto en sus stories (…) Los dos estamos en contacto. Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro. Pero ella tiene una vida muy ajetreada, como yo. Si tuviéramos una vida más tranquila, igual nos hubiéramos visto de nuevo. Pero sé que nos volveremos a ver. No sé cuándo, pero estamos en contacto”, reconoce, mostrando en parte las ilusiones puestas en esta relación que define como “una alegría del verano”.

No es el caso de ella. Macarena Olona ha negado cualquier tipo de relación con Colate Vallejo-Nágera, al menos sí en el plano sentimental. Para la que fuese diputada por Vox en el Congreso, su proximidad al ex de Paulina Rubio es estrictamente profesional y no hay nada romántico en sus quedadas: “Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más. Colate es el excuñado de una buena amiga mía”, le confiesa al programa de Federico Jiménez Losantos. Es más, por si no ha sido lo suficientemente clara a la hora de negar su romance con el empresario, ella está disfrutando mucho de estar “sola y tranquila” y por ahora no se replantea que nadie anide en su corazón, porque “así quiere estar”. ¿Habrán retomado el contacto que él dice tener para aclarar los límites de su amistad?