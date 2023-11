Dabiz Muñoz tripite como mejor cocinero del mundo

El podio de la esperada lista de los 100 mejores chefs del planeta, encabezada una vez más por el cocinero madrileño, sitúa a Albert Adrià y Ana Roš en la segunda y tercera posición, respectivamente

La lista de ganadores de la séptima edición de The Best Chef Awards se completa con 10 premios especiales que han distinguido a jóvenes como Tala Bashmi como estrella emergente, a exponentes de la cocina yucateca como Wilson Alonzo y Roberto Solís, y a la leyenda Ferran Adrià

Una gran ovación ha disipado por fin la incógnita durante la celebración de la gala final de The Best Chef Awards 2023: Dabiz Muñoz es, por tercer año consecutivo, el mejor cocinero del mundo. El reconocimiento se ha dado a conocer en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán durante una ceremonia en la cual se ha revelado también la identidad de todos los profesionales que completan la lista de los 100 mejores.

Una élite gastronómica que abarca 31 nacionalidades, donde Europa es el continente con mayor representación (54 cocineros), seguido de América (24) y Asia (17), y donde España se consolida como el país más influyente, con 14 chefs.

Continúa, por tanto, el reinado de Dabiz Muñoz (DiverXO, Madrid), un verso libre acostumbrado a romper esquemas y llevar al límite la creatividad en cada proyecto que acomete. El número dos de esta edición es para Albert Adrià (Enigma, Barcelona), quien se alza además con uno de los premios especiales, el The Best Chef New Entry Award, impulsado por Le Nouveau Chef, al entrar directo a esa posición en su triunfal regreso a esta lista.

Ana Roš, alma de Hiša Franko (Kobarid), completa el podio al subir del noveno al tercer puesto y repetir como la mujer mejor clasificada.

EL TOP 10

1. Dabiz Muñoz | DiverXO (España)

2. Albert Adrià | Enigma (España)

3. Ana Roš | Hiša Franko (Eslovenia)

4. René Redzepi | Noma (Dinamarca)

5. Andoni Luis Aduriz | Mugaritz (España)

6. Rasmus Munk | Alchemist (Dinamarca)

7. Mateu Casañas, Oriol Castro & Eduard Xatruch | Disfrutar (España)

8. Joan Roca | El Celler de Can Roca (España)

9. Junghyun Park | Atomix (USA)

10. Rodolfo Guzmán | Boragó (Chile)

PREMIOS ESPECIALES

Jordi Roca, por su parte, recibe por segunda vez el The Best Chef Pastry Award, impulsado por The Lost Explorer Mezcal, que ya recogió en 2019. Y, Ferran Adrià ha visto reconocido su legado como profesional que revolucionó la gastronomía mundial con su labor en elBulli de 1983 a 2011. Porque, el genio de L’Hospitalet continúa siendo inspiración para las nuevas generaciones de cocineros y su mítico restaurante se ha reconvertido en un museo y espacio de reflexión llamado elBulli1843.

The Best Chef Pizza Award: Franco Pepe

-The Best Chef Dining Experience Award, impulsado por Ron Matusalem: Grégoire Berger

-The Best Chef Pastry Award, patrocinado por The Lost Explorer Mezcal: Jordi Roca

-The Best Chef FoodArt Award, impulsado por Arturo Sánchez: Karime López

-The Best Chef Rising Star Award: Tala Bashmi

-The Best Chef New Entry Award, otorgado por Le Noveau Chef: Albert Adrià

-The Best Chef Legend Award, concedido por Difference Coffee: Ferran Adrià

-The Best Chef Local Award: Roberto Solís y Wilson Alonzo

-The Best Chef Science Award, impulsado por AVE Tequila: Rodolfo Guzmán –

-The Best Chef Voted by Professionals Award: Rasmus Munk