Dabiz Muñoz se va de la lengua sobre el “potente” look de Cristina Pedroche en Campanadas

Si antes el verano se iniciaba cuando Ana Obregón posaba en bikini en la orilla de la playa, otra tradición patria es ver qué luce Cristina Pedroche durante las Campanadas. La última noche del año es especial, pues todos dejan atrás lo malo con la esperanza de tener más suerte con el inicio de un nuevo curso. Pero también los hay que simplemente sintonizan Antena 3 la noche del 31 de diciembre para ver qué diseño rompedor ha elegido esta vez la presentadora. No deja indiferente a nadie, quizá de ahí que año tras año sea la retransmisión más seguida por el público y también de las que más repercusión viral tiene en las redes sociales. Pero quizá la sorpresa en esta ocasión sea algo menor, pues su marido, Dabiz Muñoz, ha hablado mucho del nuevo look que está preparando su esposa para dejar a todos boquiabiertos.

Desde la madrileña Plaza del Sol, Cristina Pedroche se despedirá del 2023 y recibirá con ilusión el 2024 con un diseño que copará miles de titulares y millones de comentarios en las redes sociales. Será de lo que más se hable en España durante unas horas. De ahí la expectación que se genera cuando se acerca la fecha. A falta de un mes y medio, su marido se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas con motivo de la presentación de su figura en el Museo de Cera de Madrid. Por supuesto, las cuestiones estilísticas de su mujer eran obligatorias y él ha entrado al trapo sin dudarlo, pues sabe que él tendrá que cumplir después con la tradición de probarse el mismo look en sus redes sociales, por lo que está muy metido en el proceso de creación.

En conversación con la revista ‘Hola’, el afamado chef no duda en definir el próximo éxito en las Campanadas de su amada como “súper potente”. Así comienza a abrir apetito para aquellos que ya están ansiosos por desvelar el misterio mejor guardado de la última noche del año. De ahí que Dabiz Muñoz haya entrado en más detalles, poniendo incluso en riesgo el gran misterio: “Yo creo que además tiene también un mensaje súper bonito. Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que este año, otra vez, se ha vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda”, promete el cocinero.

Y es que pocos saben el esfuerzo que hay detrás del estilismo más importante del año para Cristina Pedroche. Un valor no siempre tenido en cuenta que Dabiz Muñoz ha querido defender, aprovechando la curiosidad reinante: “He visto todo. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás”. Ahora bien, por lo menos no ha querido entrar a detallar qué color será el protagonista de este nuevo rompedor look, aunque conoce hasta el más mínimo detalle. Tampoco ha hablado de si las transparencias volverán a ser protagonistas o si el mensaje que desean transmitir supondrá enseñar mucha carne en una noche tan fría como la de Nochevieja. Simplemente ha querido dejar claro que este 2023 su esposa y su amigo se han superado y será “el mejor vestido hasta la fecha”.